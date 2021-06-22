Дуже соромно: Зінченко пояснив провал України у грі з Австрією

Гравцям збірної України у вирішальній грі проти Австрії на Євро-2020 не вистачило менталітету переможців.

Про це розповів півзахисник Олександр Зінченко.

"Велике розчарування. Я особисто сам відчуваю відповідальність, адже ми повинні були зіграти набагато краще. Те, як ми грали в першому таймі, це неприйнятно, повинні розглянути свої помилки, гру. Можна багато говорити про фізичні кондиції, але на таких турнірах без менталітету переможця дуже важко. Повинно бути позамежне бажання, потрібно вигравати дуель на кожній ділянці поля. На жаль, цього в першому таймі у нас не було.

У нас була виграшна позиція до гри, нас влаштовувала нічия, ми це прекрасно розуміли, але ніхто не грав на нічию. Ми грали на перемогу, намагалися віддавати всі сили, але це буде нам безцінним досвідом. Весь стадіон гнав нас вперед, але ми не здобули потрібного результату. Мені дуже соромно. Будемо чекати, що всі матчі закінчаться з потрібним для нас результатом, але всім нам потрібно переглянути свою гру і своє ставлення до справи", - переконаний Зінченко.