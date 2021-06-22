Збірна Данії встановила унікальний рекорд на Євро-2020

Збірна Данії вийшла в плей-оф після двох поразок на старті турніру

Збірна Данії вийшла у плей-оф чемпіонату Європи з футболу. Команда розгромила Росію з рахунком 4:1 і набрала три очки.

З трьома очками данцям вдалося фінішувати на другому місці - Бельгія у паралельному матчі перемогла Фінляндію (2:0), завдяки чому Данія виявилася найкращою за додатковими показниками.

Актуально: Росія - Данія 1:4. Огляд матчу

Трьох очок Данії виявилося достатньо для виходу з групи - і вона стала першою командою в новітній історії турніру, що вийшла в плей-оф з другого місця, набравши лише 3 очки.

Абсолютним досягненням Данії стало те, що вона здобула перепустку в плей-оф Євро-2020 після того, як програла два стартові матчі. Жодній команді в історії чемпіонатів Європи такого раніше не вдавалося зробити.