Чемпіонат Європи 2020, 1/8 фіналу 26 червня, 2021 Італія - Австрія Стадіон Вемблі, Лондон

У суботу 26 червня у Лондоні на Стадіоні Вемблі відбудеться поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зустрінуться національні збірні Італії та Австрії.

Італія

Феєрично пройшлася по своїм опонентам Скуадра Адзурра в квартеті групи А. 7:0, 3 перемоги і жодного пропущеного м'яча, причому домінація була від усіх гравців, і навіть від другого складу, який вийшов на матч з валлійцями. Якщо пройтися по усіх матчах, то італійці спочатку розгромили Туреччину(3:0), яка виявилася найслабшою в групі, Потім з таким же рахунком була бита Швейцарія. І в матчі, який уже абсолютно нічого не вирішував Італія напіврезервним складом переграла Вельс (1:0). Очевидно, що команда чудово готова до Євро і Австрія навряд чи зможе її зупини.

Воротарі: Джанлуїджі Доннарумма (Мілан), Алекс Мерет (Наполі), Сальваторе Сірігу (Торіно).

Захисники: Франческо Ачербі (Лаціо), Алессандро Бастоні (Інтер), Леонардо Бонуччі (Ювентус), Джорджіо К'єлліні (Ювентус), Джованні Ді Лоренцо (Наполі), Алессандро Флоренці (Парі Сен-Жермен), Джанлука Манчіні (Рома), Леонардо Спінаццола (Рома), Рафаел Толой (Аталанта), Емерсон (Челсі).

Півзахисники: Ніколо Барелла (Інтер), Брайан Крістанте (Рома), Мануель Локателли (Сассуоло), Лоренцо Пеллегріні (Рома), Жоржиньйо (Челсі), Стефано Сенсі (Інтер), Марко Верратті (ПСЖ).

Нападники: Андреа Белотті (Торіно), Доменіко Берарді (Сассуоло), Федеріко Бернардескі (Ювентус), Федеріко К'єза (Ювентус), Чіро Іммобіле (Лаціо), Лоренцо Інсіньє (Наполі), Джакомо Распадорі (Сассуоло).

Австрія

Австрія Франко Фоди не здивуватися особливо нічим на груповому етапі. Крім того, що надто вже сильно домінувала в матчі з Україною (1:0), але тут, мабуть, винна гра самих жовто-блакитних. Для австрійців турнір розпочався з впевненої перемоги над Північною Македонією (3:1), потім команда була бита Нідерландами (0:2), ну а про Україну ви уже знаєте. Оцінюючи шанси в 1/8...то їх не багато. Очевидно, що проблеми в обороні нікуди не поділися, а італійці своїм пресингом добре так притиснуть Алабу і компанію. Підопічні Фоди не звикли грати під потужним тиском, так що їм буде вкрай важко, та вихід у цю стадію чемпіонату - це уже історичний успіх!

Заявка команди

Воротарі: Даніель Бахманн (Вотфорд), Павао Перван (Вольфсбург), Александер Шлагер (ЛАСК).

Захисники: Девід Алаба (Баварія), Александар Драгович (Байер), Марко Фрідль (Вердер), Мартін Хінтереггер (Айнтрахт), Штефан Лайнер (Боруссія Менхенгладбах), Філіпп Лінхарт (Фрайбург), Штефан Пош (Гоффенгайм), Крістофер Тріммель (Уніон), Андреас Ульмер (Зальцбург).

Півзахисники: Юліан Баумгартлінгер (Байер), Крістоф Баумгартнер (Гоффенгайм), Флоріан Грілліч (Гоффенгайм), Штефан Ільсанкер (Айнтрахт), Конрад Лаймер (Лейпциг), Валентіно Лазаро (Інтер), Марсель Забітцер (Лейпциг), Луіс Шауб (Люцерн), Ксавер Шлагер (Вольфсбург), Алессандро Шопф (Шальке).

Нападники: Марко Арнаутович (Шанхай Порт), Міхаель Грегорич (Аугсбург), Саша Калайджич (Штутгарт), Карім Онісіво (Майнц).

Чемпіонати Європи

Італія вийшла на Євро вдесяте і візьме участь у сьомому фінальному турнірі поспіль з моменту пропуску ЧЄ-1992 у Швеції. Лише двічі (1996, 2004) італійці не змогли вийти з групи. Італія виграла домашній ЧЄ-1968 а на Євро-2000 і Євро-2012 ставала другою.

Найкращий результат на Євро: чемпіон (1968)

Для австрійців це третя фінальна стадія Євро.

Найкращий результат на Євро: груповий етап (2008, 2016)

Історія протистоянь

Статистика італійців у протистоянні з Австрією є дещо кращою: 17 перемог в 38 матчах при 13 поразках і 8 нічиїх.

Останній мат між командами мав контрольний характер і завершився нічиєю 2:2.

Цифри та факти

• На Євро-2016 збірна Австрії фінішувала на останньому місці в групі F;

• Італія здобула одинадцять "сухих" перемог поспіль;

• Найкращий результат збірної Австрії на міжнародній арені - третє місце на чемпіонаті світу 1954 року у Швейцарії;

• Статистика збірної Австрії в фінальних стадіях ЄВРО: В2 Н2 П4;

• На останніх трьох Євро Італія доходила як мінімум до чвертьфіналу;

• Італія виграла домашній ЧЄ-1968, а на Євро-2000 і Євро-2012 ставала другою.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають збірну Італії фаворитом матчу. Коефіцієнти на перемогу цієї команди складають - 1,57. Натомість коефіцієнти букмекерів на перемогу Австрії - 7,20.

Прогноз Чемпіона

Перемога Італії 2:0