 Італія - Австрія: анонс і прогноз на матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи | Євро-2020 | Champion.com.ua
Збірна України програла Австрії на Євро-2020
Вчора 20:52 12332 43
Збірна України поступилася Австрії, Росія розгромно програла Данії та інші новини
Сьогодні 08:00 440
Данія знищила Росію, Бельгія переграла Фінляндію на Євро-2020
Вчора 23:51 2061
Євро-2020. Росія - Данія 1:4. Як це було
Вчора 23:50 7582
Шевченко: Я бачив команду, якій не вистачало сил
Вчора 22:09 2179 1
Збірна України може вийти до плей-оф Євро-2020: варіанти продовження виступів
Вчора 21:53 3826 5
Євро-2020. Збірна України - Збірна Австрії: матч-центр
Вчора 21:40 9389
Збірна України безвольно програла Австрії та ризикує покинути Євро-2020
Вчора 21:33 1287
Збірна Нідерландів розгромила Північну Македонію на Євро-2020
Вчора 20:57 1221
Чемпіонат Європи. Група C. Календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 20:57 13124
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Гол збірної України в ворота Північної Македонії - справжній шедевр
Гол збірної України в ворота Північної Македонії - справжній шедевр Андрій Твердохліб
Вчора 14:07 6147 4
Фото дня. Наймолодшому вболівальнику збірної України на Євро-2020 трохи більше місяця
Фото дня. Наймолодшому вболівальнику збірної України на Євро-2020 трохи більше місяця Андрій Твердохліб
Вчора 13:30 588
Респект дня. Українські та австрійські фанати весело проводять час разом
Респект дня. Українські та австрійські фанати весело проводять час разом Андрій Твердохліб
Вчора 13:01 596
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 45 років!
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 45 років! Андрій Твердохліб
20.06.2021 23:02 17585 1
Ескадра в синьо-жовтих тонах: у Австрії остерігаються збірну України
Ескадра в синьо-жовтих тонах: у Австрії остерігаються збірну України Стас Лысак
20.06.2021 22:33 1101
Австрійські фанати натхненно заспівали славнозвісний хіт про Путіна
Австрійські фанати натхненно заспівали славнозвісний хіт про Путіна Андрій Твердохліб
20.06.2021 22:21 2135
Відео дня. Гол Роналду в ворота Німеччини - справжня фантастика
Відео дня. Гол Роналду в ворота Німеччини - справжня фантастика Андрій Твердохліб
20.06.2021 22:07 25151
Наймиліше відео дня. Родина Сергія Сидорчука привітала футболіста з днем батька
Наймиліше відео дня. Родина Сергія Сидорчука привітала футболіста з днем батька Андрій Твердохліб
20.06.2021 21:35 538
Діти Кривцова дуже зворушливого привітали його з днем батька
Діти Кривцова дуже зворушливого привітали його з днем батька Андрій Твердохліб
20.06.2021 17:50 928
Донька де Бура жорстко потролила батька публічно
Донька де Бура жорстко потролила батька публічно Андрій Твердохліб
20.06.2021 16:41 1576
За лаштунками. Як живе збірна Україна в Бухаресті
За лаштунками. Як живе збірна Україна в Бухаресті Андрій Твердохліб
20.06.2021 16:32 638
Футбольний стадіон в Криму пішов під воду
Футбольний стадіон в Криму пішов під воду Андрій Твердохліб
20.06.2021 16:00 1098 3
Фото дня. Шотландські фани прибирають вулиці Лондона після масових безладів
Фото дня. Шотландські фани прибирають вулиці Лондона після масових безладів Стас Лысак
20.06.2021 15:00 638
Євро-2020. Бундесмашина ввімкнула швидкість і впевнено переграла Португалію
Євро-2020. Бундесмашина ввімкнула швидкість і впевнено переграла Португалію Стас Лысак
19.06.2021 21:34 1022
Цю машину не зупинити! Роналду забиває третій гол на Євро-2020
Цю машину не зупинити! Роналду забиває третій гол на Євро-2020 Андрій Твердохліб
19.06.2021 19:27 977
Прямі трансляції
Навколо спорту

Італія - Австрія: анонс і прогноз на матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи

Сьогодні 11:11 120 0
Італія - Австрія: анонс і прогноз на матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи
Чемпіонат Європи 2020, 1/8 фіналу
26 червня, 2021

 Італія - Австрія
Стадіон Вемблі, Лондон

У суботу 26 червня у Лондоні на Стадіоні Вемблі відбудеться поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зустрінуться національні збірні Італії та Австрії.

Італія

Феєрично пройшлася по своїм опонентам Скуадра Адзурра в квартеті групи А. 7:0, 3 перемоги і жодного пропущеного м'яча, причому домінація була від усіх гравців, і навіть від другого складу, який вийшов на матч з валлійцями. Якщо пройтися по усіх матчах, то італійці спочатку розгромили Туреччину(3:0), яка виявилася найслабшою в групі, Потім з таким же рахунком була бита Швейцарія. І в матчі, який уже абсолютно нічого не вирішував Італія напіврезервним складом переграла Вельс (1:0). Очевидно, що команда чудово готова до Євро і Австрія навряд чи зможе її зупини.

Воротарі: Джанлуїджі Доннарумма (Мілан), Алекс Мерет (Наполі), Сальваторе Сірігу (Торіно).

Захисники: Франческо Ачербі (Лаціо), Алессандро Бастоні (Інтер), Леонардо Бонуччі (Ювентус), Джорджіо К'єлліні (Ювентус), Джованні Ді Лоренцо (Наполі), Алессандро Флоренці (Парі Сен-Жермен), Джанлука Манчіні (Рома), Леонардо Спінаццола (Рома), Рафаел Толой (Аталанта), Емерсон (Челсі).

Півзахисники: Ніколо Барелла (Інтер), Брайан Крістанте (Рома), Мануель Локателли (Сассуоло), Лоренцо Пеллегріні (Рома),  Жоржиньйо (Челсі), Стефано Сенсі (Інтер), Марко Верратті (ПСЖ).

Нападники: Андреа Белотті (Торіно), Доменіко Берарді (Сассуоло), Федеріко Бернардескі (Ювентус), Федеріко К'єза (Ювентус), Чіро Іммобіле (Лаціо), Лоренцо Інсіньє (Наполі), Джакомо Распадорі (Сассуоло).

Австрія

Австрія Франко Фоди не здивуватися особливо нічим на груповому етапі. Крім того, що надто вже сильно домінувала в матчі з Україною (1:0), але тут, мабуть, винна гра самих жовто-блакитних. Для австрійців турнір розпочався з впевненої перемоги над Північною Македонією (3:1), потім команда була бита Нідерландами (0:2), ну а про Україну ви уже знаєте.  Оцінюючи шанси в 1/8...то їх не багато. Очевидно, що проблеми в обороні нікуди не поділися, а італійці своїм пресингом добре так притиснуть Алабу і компанію. Підопічні Фоди не звикли грати під потужним тиском, так що їм буде вкрай важко, та вихід у цю стадію чемпіонату - це уже історичний успіх!

Заявка команди

Воротарі: Даніель Бахманн (Вотфорд), Павао Перван (Вольфсбург), Александер Шлагер (ЛАСК).

Захисники: Девід Алаба (Баварія), Александар Драгович (Байер), Марко Фрідль (Вердер), Мартін Хінтереггер (Айнтрахт), Штефан Лайнер (Боруссія Менхенгладбах), Філіпп Лінхарт (Фрайбург), Штефан Пош (Гоффенгайм), Крістофер Тріммель (Уніон), Андреас Ульмер (Зальцбург).

Півзахисники: Юліан Баумгартлінгер (Байер), Крістоф Баумгартнер (Гоффенгайм), Флоріан Грілліч (Гоффенгайм), Штефан Ільсанкер (Айнтрахт), Конрад Лаймер (Лейпциг), Валентіно Лазаро (Інтер), Марсель Забітцер (Лейпциг), Луіс Шауб (Люцерн), Ксавер Шлагер (Вольфсбург), Алессандро Шопф (Шальке).

Нападники: Марко Арнаутович (Шанхай Порт), Міхаель Грегорич (Аугсбург), Саша Калайджич (Штутгарт), Карім Онісіво (Майнц).

Чемпіонати Європи

Італія вийшла на Євро вдесяте і візьме участь у сьомому фінальному турнірі поспіль з моменту пропуску ЧЄ-1992 у Швеції. Лише двічі (1996, 2004) італійці не змогли вийти з групи. Італія виграла домашній ЧЄ-1968 а на Євро-2000 і Євро-2012 ставала другою.

Найкращий результат на Євро: чемпіон (1968)

Для австрійців це третя фінальна стадія Євро.

Найкращий результат на Євро: груповий етап (2008, 2016)

Історія протистоянь

Статистика італійців у протистоянні з Австрією є дещо кращою: 17 перемог в 38 матчах при 13 поразках і 8 нічиїх. 

Останній мат між командами мав контрольний характер і завершився нічиєю 2:2.

Цифри та факти

• На Євро-2016 збірна Австрії фінішувала на останньому місці в групі F;

• Італія здобула одинадцять "сухих" перемог поспіль;

• Найкращий результат збірної Австрії на міжнародній арені - третє місце на чемпіонаті світу 1954 року у Швейцарії;

• Статистика збірної Австрії в фінальних стадіях ЄВРО: В2 Н2 П4;

• На останніх трьох Євро Італія доходила як мінімум до чвертьфіналу;

• Італія виграла домашній ЧЄ-1968, а на Євро-2000 і Євро-2012 ставала другою.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають збірну Італії фаворитом матчу. Коефіцієнти на перемогу цієї команди складають - 1,57. Натомість коефіцієнти букмекерів на перемогу Австрії - 7,20.

Прогноз Чемпіона

Перемога Італії 2:0

Коментарі ()