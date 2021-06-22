 Мартінес: Збірна Бельгії показує стабільну гру останні п'ять років | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Мартінес: Збірна Бельгії показує стабільну гру останні п'ять років

Сьогодні 10:15 286 0
Роберто Мартінес прокоментував перемогу над збірною Фінляндії
Мартінес: Збірна Бельгії показує стабільну гру останні п'ять років
#Бельгія, #Євро-2020

Джерело - sport.ua.

Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес оцінив перемогу над Фінляндією у матчі третього туру групового етапу Євро-2020.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Ми були дуже сконцентровані, продемонстрували професійний підхід до справи. Ми добре захищалися і чекали можливості забити перший гол. Ми розуміли, що після цього гра стане відкритою. Нам майже вдалося забити в першому таймі, але довелося пристосовуватися до складного суперника. Фінляндія відмінно проводить турнір, і нам довелося показати свою найкращу гру, щоб перемогти сьогодні.

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Ця команда показує стабільну гру останні п'ять років. Тепер потрібно, щоб кожен гравець вийшов на пік форми. Нам належить грати в Севільї, і кожен футболіст повинен бути готовий адаптуватися і віддати всі сили на благо команди.

Азар діяв активно, знаходив хороші позиції. Він сильний, може зміщуватися вправо і вліво, тіло добре його слухається. Тепер треба дочекатися фірмового пасу Едена і гольового удару. Я дуже задоволений його грою", - сказав Мартінес.

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