Зінченко: Мені дуже соромно, ми заслужили на критику

У другому таймі матчу проти Австрії в третьому турі Євро-2020 гравці збірної України віддавали всі сили, але суперник не давав створювати моменти.

Про це заявив півзахисник збірної України Олександр Зінченко.

"Описати те, що у мене всередині, дуже непросто. Велике розчарування, я сам відчуваю відповідальність. Ми повинні були зіграти набагато краще. Те, як ми грали перший тайм - це неприйнятно. Ми повинні розглянути свої помилки, свою гру.

На таких турнірах можна багато говорити про фізичні кондиції, але складно без менталітету переможців. Вигравати кожну дуель, на кожній ділянці поля, і в першому таймі цього не було. Другий тайм - ми віддавали всі сили, але Австрія дуже хороша, збалансована команда, яка нам не давала створювати моменти.

Браку з нашого боку було багато, ми заслужили на критику. У нас була виграшна позиція до гри, нас влаштовувала нічия, але ми не грали на нічию, хотіли виграти, віддавали всі сили. Це буде для нас безцінним досвідом, але хочеться вже з нього щось витягувати і добувати результат.

Прийшло стільки вболівальників, нас весь стадіон гнав вперед, ми не здобули потрібного результату. Мені дуже соромно.

Я ніколи не був в такій ситуації, коли подальша доля залежить не від нас. Нам нічого не залишається, тільки сподіватися на інші команди. Шанс мінімальний, але він є, і ми будемо сподіватися, що все зростеться. Але нам усім потрібно переглянути свою гру і ставлення до справи", - зазначив Зінченко.