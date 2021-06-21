 Зінченко: Мені дуже соромно, ми заслужили на критику | Євро-2020 | Champion.com.ua
Збірна України програла Австрії на Євро-2020
Сьогодні 20:52 11111 43
Євро-2020. Росія - Данія 0:1. ОНЛАЙН
Сьогодні 23:00 1965
Шевченко: Я бачив команду, якій не вистачало сил
Сьогодні 22:09 852
Збірна України може вийти до плей-оф Євро-2020: варіанти продовження виступів
Сьогодні 21:53 1086 2
Євро-2020. Збірна України - Збірна Австрії: матч-центр
Сьогодні 21:40 9059
Збірна України безвольно програла Австрії та ризикує покинути Євро-2020
Сьогодні 21:33 729
Збірна Нідерландів розгромила Північну Македонію на Євро-2020
Сьогодні 20:57 879
Чемпіонат Європи. Група C. Календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 20:57 12272
Євро-2020. Україна - Австрія 0:1. Як це було
Сьогодні 20:44 14370 2
Мілан зацікавився лідером збірної України
Сьогодні 20:39 1428
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Збірна України безвольно програла Австрії та ризикує покинути Євро-2020
Збірна України безвольно програла Австрії та ризикує покинути Євро-2020 Стас Лысак
Сьогодні 21:33 725
Пропускаємо. Збірна Австрії виходить вперед у матчі проти України
Пропускаємо. Збірна Австрії виходить вперед у матчі проти України Valeriy Ruchka
Сьогодні 19:41 602
Шевченко у ТОП-10 найкращих тренерів на Євро-2020
Шевченко у ТОП-10 найкращих тренерів на Євро-2020 Стас Лысак
Сьогодні 16:16 546
Дружини футболістів збірної України записали відеозвернення перед грою з Австрією
Дружини футболістів збірної України записали відеозвернення перед грою з Австрією Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:12 1489
Гол збірної України в ворота Північної Македонії - справжній шедевр
Гол збірної України в ворота Північної Македонії - справжній шедевр Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:07 5942 4
Фото дня. Наймолодшому вболівальнику збірної України на Євро-2020 трохи більше місяця
Фото дня. Наймолодшому вболівальнику збірної України на Євро-2020 трохи більше місяця Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:30 544
Респект дня. Українські та австрійські фанати весело проводять час разом
Респект дня. Українські та австрійські фанати весело проводять час разом Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:01 560
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 45 років!
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 45 років! Андрій Твердохліб
Вчора 23:02 16981 1
Ескадра в синьо-жовтих тонах: у Австрії остерігаються збірну України
Ескадра в синьо-жовтих тонах: у Австрії остерігаються збірну України Стас Лысак
Вчора 22:33 1071
Австрійські фанати натхненно заспівали славнозвісний хіт про Путіна
Австрійські фанати натхненно заспівали славнозвісний хіт про Путіна Андрій Твердохліб
Вчора 22:21 1970
Відео дня. Гол Роналду в ворота Німеччини - справжня фантастика
Відео дня. Гол Роналду в ворота Німеччини - справжня фантастика Андрій Твердохліб
Вчора 22:07 22594
Наймиліше відео дня. Родина Сергія Сидорчука привітала футболіста з днем батька
Наймиліше відео дня. Родина Сергія Сидорчука привітала футболіста з днем батька Андрій Твердохліб
Вчора 21:35 512
Діти Кривцова дуже зворушливого привітали його з днем батька
Діти Кривцова дуже зворушливого привітали його з днем батька Андрій Твердохліб
Вчора 17:50 909
Донька де Бура жорстко потролила батька публічно
Донька де Бура жорстко потролила батька публічно Андрій Твердохліб
Вчора 16:41 1526
За лаштунками. Як живе збірна Україна в Бухаресті
За лаштунками. Як живе збірна Україна в Бухаресті Андрій Твердохліб
Вчора 16:32 602
Футбольний стадіон в Криму пішов під воду
Футбольний стадіон в Криму пішов під воду Андрій Твердохліб
Вчора 16:00 1071 3
Фото дня. Шотландські фани прибирають вулиці Лондона після масових безладів
Фото дня. Шотландські фани прибирають вулиці Лондона після масових безладів Стас Лысак
Вчора 15:00 606
Євро-2020. Бундесмашина ввімкнула швидкість і впевнено переграла Португалію
Євро-2020. Бундесмашина ввімкнула швидкість і впевнено переграла Португалію Стас Лысак
19.06.2021 21:34 991
Цю машину не зупинити! Роналду забиває третій гол на Євро-2020
Цю машину не зупинити! Роналду забиває третій гол на Євро-2020 Андрій Твердохліб
19.06.2021 19:27 954
Мілевський разом з фанатами заспівав Червону руту та Гімн України
Мілевський разом з фанатами заспівав Червону руту та Гімн України Андрій Твердохліб
19.06.2021 18:40 2115
Прямі трансляції
Навколо спорту

Зінченко: Мені дуже соромно, ми заслужили на критику

Сьогодні 22:34 310 0
Хавбек збірної України - про поразку від Австрії
Зінченко: Мені дуже соромно, ми заслужили на критику
#Зінченко, #Україна, #Австрія

Джерело - ТК Футбол.

У другому таймі матчу проти Австрії в третьому турі Євро-2020 гравці збірної України віддавали всі сили, але суперник не давав створювати моменти.

Про це заявив півзахисник збірної України Олександр Зінченко.

"Описати те, що у мене всередині, дуже непросто. Велике розчарування, я сам відчуваю відповідальність. Ми повинні були зіграти набагато краще. Те, як ми грали перший тайм - це неприйнятно. Ми повинні розглянути свої помилки, свою гру.

На таких турнірах можна багато говорити про фізичні кондиції, але складно без менталітету переможців. Вигравати кожну дуель, на кожній ділянці поля, і в першому таймі цього не було. Другий тайм - ми віддавали всі сили, але Австрія дуже хороша, збалансована команда, яка нам не давала створювати моменти.

Браку з нашого боку було багато, ми заслужили на критику. У нас була виграшна позиція до гри, нас влаштовувала нічия, але ми не грали на нічию, хотіли виграти, віддавали всі сили. Це буде для нас безцінним досвідом, але хочеться вже з нього щось витягувати і добувати результат.

Прийшло стільки вболівальників, нас весь стадіон гнав вперед, ми не здобули потрібного результату. Мені дуже соромно.

Я ніколи не був в такій ситуації, коли подальша доля залежить не від нас. Нам нічого не залишається, тільки сподіватися на інші команди. Шанс мінімальний, але він є, і ми будемо сподіватися, що все зростеться. Але нам усім потрібно переглянути свою гру і ставлення до справи", - зазначив Зінченко.

Раніше, збірна України програла Австрії на Євро-2020.

Коментарі ()