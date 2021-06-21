Головний тренер збірної України Андрій Шевченко задоволений самовіддачею своїх гравців у програному матчі третього туру Євро-2020 Австрії (0:1).

Про це заявив сам фахівець.

"Гра була дуже важка, нам було дуже важко фізично. Ми весь час спізнювалися, але я вдячний хлопцям за самовіддачу в другому таймі, вони виклалися повністю. Бувають такі ігри, коли як би ти не хотів, але фізично тобі важко, і це сьогодні було помітно.

Ми сьогодні спізнювалися, програвали дуелі. Навіть коли намагалися за рахунок структури грати, було багато невимушених помилок, це говорить про втому, тільки про це.

Коли ти запізнюєшся всюди, помиляєшся, рано чи пізно це призводить до помилок. Ми втратили м'яч в центрі поля в простій ситуації, пішов кутовий - і ми пропустили, не дуже добре грали. І після цього практично не було шансів повернутися в гру. Але хлопці віддали все, що у них було.

Я бачив команду, якій не вистачало сил. Ми намагалися якось підсилити гру, але це було практично неможливо зробити. Ми грали на тому рівні, на якому нам дозволяла фізична форма", - зазначив Шевченко.