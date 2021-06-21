 Україна - Австрія 0:1. Огляд матчу | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Україна - Австрія 0:1. Огляд матчу

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Підопічні Шевченка посіли третє місце у групі С
Україна - Австрія 0:1. Огляд матчу
Фото Getty Images
#Австрія, #Україна

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 червня, збірна України зустрілася з національною командою Австрії. Матч заключного, 3-го туру групового завершився перемогою австрійців з рахунком 1:0. 

Чемпіонат Європи-2020 з футболу
Група С
3 тур, 21 червня

Україна - Австрія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 21 Баумгартнер

Україна: Георгій Бущан, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Микола Шапаренко (Марлос 68), Роман Яремчук, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський (Віктор Циганков 46), Олександр Зінченко, Віталій Миколенко (Артем Бєсєдін 85), Сергій Сидорчук, Олександр Караваєв

Австрія: Даніель Бахман, Александар Драгович, Мартін Гінтереггер, Марко Арнаутович, Давид Алаба, Марсель Забітцер, Флоріан Грілліч, Юліан Баумгартлінгер (Алессандро Шопф 33), Штефан Лайнер, Ксавер Шлагер, Конрад Лаймер (Штефан Ільзанкер 72)

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