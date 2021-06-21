Нідерланди набрали 9 очок у групі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 червня, у матчі третього туру групи С чемпіонату Європи з футболу збірна Нідерландів святкувала впевнену перемогу над Північною Македонією.

Чемпіонат Європи-2020 з футболу

Група С

3 тур, 21 червня

Північна Македонія - Нідерланди 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 24 Депай, 0:2 - 51 Вейналдум, 0:3 - 58 Вейналдум

Північна Македонія: Димитрієвський - Рістовскі, Вельковскі, Мусліу, Аліоскі - Барді, Адемі (Ніколов 79) - Трічковські (Чурлінов 56), Ельмас, Трайковскі (Хасані 68) - Пандев (Костадінов 69)

Нідерланди: Стекеленбург - Де Лігт, Де Врей (Тімбер 46), Блінд - Думфріс (Бергейс 46), де Йонг (Гакпо 79), Гравенберх, Вейналдум, - Депай (Вегорст 66), Мален (Промес 66)

Попередження: Рістовскі 18 Муслім 48, Аліоскі 65, Костадінов 84

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