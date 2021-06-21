Україна пропустила в дев'ятому матчі чемпіонатів Європи поспіль

Невдала серія збірної України триває

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в матчі третього туру Євро-2020 в Бухаресті програє Австрії.

На 21-й хвилині команда Андрія Шевченка пропустила від Крістофа Баумгартнера.

Таким чином, збірна України, яка проводить свій дев'ятий в історії матч на чемпіонатах Європи, пропустила як мінімум один гол в свої ворота в кожному з них.

У 2012 році українці пропустили від Швеції (перемога 2:1), Франції і Англії (поразки 0:2 і 0:1 відповідно). У 2016 році українці пропускали від Німеччини, Північної Ірландії та Польщі (поразки 0:2, 0:2 і 0:1).

На нинішньому Євро команда Андрія Шевченка пропускала від Нідерландів (поразка 2:3) і Північної Македонії (перемога 2:1).