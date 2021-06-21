Північна Македонія - Нідерланди: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 21 червня, відбудеться матч третьому туру групи С чемпіонату Європи з футболу Північна Македонія - Нідерланди.
Матч розпочнеться о 19:00.
Стали відомі стартові склади команд:
Північна Македонія: Дімітрієвскі, Адемі, Аліоскі, Барді, Велкоскі, Ельмас, Мусліу, Пандев, Рістовскі, Трайковскі, Трічковскі
Запасні: Аврамовскі, Велкоскі, Зайков, Костадінов, Ніколов, Рістевскі, Спіровскі, Стояновскі, Хасані, Чурлінов, Шишковскі, Янков
Актуально: Євро-2020. Північна Македонія - Нідерланди: онлайн-трансляція матчу в групі C. LIVE
Нідерланди: Стекеленбург, Блінд, Ван Анхолт, Вейналдум, Гравенберг, Дамфріс, Де Врей, Де Йонг Ф., Депай, Мален
Запасні: Аке, Бергхюйс, Бізот, Вергхорст, Велтман, Гакпо, Де Йонг Л., Классен, Копмайнерс, Крул, Промес, Тімбер