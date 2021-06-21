У гравця збірної Шотландії виявили коронавірус

Збірна Шотландії втратила захисника

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної Шотландії Біллі Гілмор здав позитивний тест на COVID-19.

Актуально: Євро-2020. Хорватія - Шотландія: онлайн-трансляція матчу в групі D. LIVE

Гравець пропустить матч Євро-2020 проти збірної Хорватії.

Збірна Хорватії у групі D Євро-2020 зіграє проти збірної Шотландії у третьому турі групового етапу. Матч відбудеться у вівторок, 22 червня, о 22:00 за київським часом.

У обох команд після двох турів по одному очку. Перемога будь-кому із суперників фактично гарантує вихід у плей-оф.