Євро-2020. Хорватія - Шотландія: онлайн-трансляція матчу в групі D. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна Хорватії у групі D Євро-2020 зіграє проти збірної Шотландії у третьому турі групового етапу. Матч відбудеться у вівторок, 22 червня, о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Хорватія - Шотландія наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У обох команд після двох турів по одному очку. Перемога будь-кому із суперників фактично гарантує вихід у плей-оф. Нічия ж навпаки позбавить обидва колективи можливості продовжити Євро.