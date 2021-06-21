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Чемпіонат Європи. Група D. Календар, результати, турнірна таблиця

Сьогодні 09:23 6496 0
Чемпіонат Європи. Група D. Календар, результати, турнірна таблиця

Джерело - Чемпіон.

У групі D на чемпіонаті Європи  з футболу зіграють збірні Англії, Хорватії, Шотландії і Чехії. Матчі в групі D прийматимуть Лондон і Глазго. Євро-2020 відбудеться в 11 містах з 11 червня по 11 липня.

Група A Група B Група C Група E Група F

Група D

13 червня

16:00. Англія - Хорватія  1:0  [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

14 червня

16:00. Шотландія - Чехія  0:2  [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

18 червня

19:00. Хорватія - Чехія  1:1  [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

22:00. Англія - Шотландія  0:0  [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

22 червня

22:00. Чехія - Англія  _:_  [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

22:00. Хорватія - Шотландія  _:_  [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

Склади команд у групі D

До 1/8 фіналу автоматично виходять команди, які посіли два перших місця в групах і 4 найкращі команди, які фінішують у квартетах третіми. Переможець групи D у 1/8 фіналу зіграє проти команди, яка посяде друге місце в групі D. Друге місце в квартеті D виходить на другу команду з групи E. Ймовірне третє місце в цій групі потрапить в 1/8 фіналу на переможців групи E або B.

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