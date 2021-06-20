Степаненко: Австрія грає у німецький футбол

Джерело - УЄФА.
Гравці збірної Австрії грають у стилі німецьких футбольних клубів, що дає їм певні позитивні ефекти.
Про це заявив гравець збірної України Тарас Степаненко.
"Австрія дуже сильна у фізичному плані, це було помітно по іграх з Македонією і Нідерландами. Австрія постійно пресингувала і проводила швидкі атаки. Є щось схоже з німецьким футболом, німецькі клуби грають в схожому стилі.
Ми повинні чекати схожого футболу в грі проти Австрії. Нам потрібно дотримуватися дисципліни і виконувати план тренера. Звичайно, не варто забувати про самовідданості. Сьогодні у футболі не можна без самовідданості, без віддачі великої кількості енергії на поле. Неважливо, наскільки хороша команда технічно, без цього успіху досягти не вийде", - зазначив Степаненко.
Раніше, Шевченко назвав сильні компоненти гри збірної Австрії.
Нагадаємо, матч Україна - Австрія відбудеться в понеділок, 21 червня. Стартовий свисток - о 19:00 за київським часом.