Степаненко: Австрія грає у німецький футбол

Гравці збірної Австрії грають у стилі німецьких футбольних клубів, що дає їм певні позитивні ефекти.

Про це заявив гравець збірної України Тарас Степаненко.

"Австрія дуже сильна у фізичному плані, це було помітно по іграх з Македонією і Нідерландами. Австрія постійно пресингувала і проводила швидкі атаки. Є щось схоже з німецьким футболом, німецькі клуби грають в схожому стилі.

Ми повинні чекати схожого футболу в грі проти Австрії. Нам потрібно дотримуватися дисципліни і виконувати план тренера. Звичайно, не варто забувати про самовідданості. Сьогодні у футболі не можна без самовідданості, без віддачі великої кількості енергії на поле. Неважливо, наскільки хороша команда технічно, без цього успіху досягти не вийде", - зазначив Степаненко.