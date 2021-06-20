Забарний: Гравцям збірної України потрібно не бігати хаотично, а реалізувати шанси

Захисник збірної України Ілля Забарний очікує дуже складного матчу третього туру Євро-2020 проти Австрії.

Про це заявив сам футболіст.

"Однозначно, буде дуже важка гра. Ми знаємо, що в збірній Австрії хороші гравці, плюс ця команда - як єдине ціле. Буде складно, ми налаштовуємося на важку гру, тому що вона є вирішальною для обох команд. Всі розуміють, що ніхто нікому поступатися не буде.

Для нас головне бути однією командою, не здійснювати необачних дій, не бігати хаотично. Перш за все, потрібно зберігати компактність і організацію гри. Ну і, звичайно ж, намагатися створювати і реалізувати моменти попереду.