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Чемпіонат Європи. Група A. Календар, результати, турнірна таблиця

Вчора 22:04 7724 0
Чемпіонат Європи. Група A. Календар, результати, турнірна таблиця

Джерело - Чемпіон.

11 червня стартує чемпіонат Європи з футболу, у якому візьмут участь 24 найкращі збірні Старого світу. Команди розподілені на 6 груп. Матчі відбудуться в 11 європейських містах.

У квартет А потрапили збірні: Італії, Швейцарії, Туреччини та Вельсу.Команди зіграють в Баку та Римі.

Група B Група C Група D Група E Група F

Група A

11 червня

22:00. Туреччина - Італія  0:3

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12 червня

16:00. Вельс - Швейцарія  1:1

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16 червня

19:00. Туреччина - Вельс 0:2

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22:00.  Італія - Швейцарія 3:0

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20 червня

19:00. Італія - Вельс 1:0

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19:00. Швейцарія - Туреччина 3:1

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Склади команд Групи A

До 1/8 фіналу автоматично виходять команди, які посіли два перших місця в групах і 4 найкращі команди, які фінішують у квартетах третіми. Переможець групи А у 1/8 фіналу у Лондоні зіграє проти команди, яка посяде друге місце в групі С. Друге місце в квартеті А виходить на другу команду з групи В. Ймовірне третє місце в цій групі потрапить в 1/8 фіналу на переможців групи В, E або F.

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