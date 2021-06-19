 Дешам задоволений результатом матчу проти Угорщини | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Дешам задоволений результатом матчу проти Угорщини

Сьогодні 22:12 187 0
Дідьє Дешам прокоментував матч проти збірної Угорщини
#Дешам, #Франція, #Євро-2020

Джерело - isport.ua.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам оцінив нічию проти команди Угорщини (1:1) у другому турі чемпіонату Європи.

Про це розповів сам французький спеціаліст.

"Я задоволений. Не в захваті від результату, але задоволений. Ми не програли, у нас є очко, яке можемо додати до тих трьох, що вже є. Думаю, подібний розклад і раніше залишає нам можливість трохи почекати до третього матчу.

Важливо: Угорщина - Франція 1:1. Огляд матчу

Поєдинок проти Португалії буде дуже важливий. Можливо, я вдамся до ротації. Пара свіжих ніг часом дуже важлива - сьогодні було дуже важко грати за такої спеки", - відзначив Дешам.

Збірна Франції набрала чотири очки і посідає перше місце в групі F. Угорці з одним балом в активі вийшли на третю сходинку.

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