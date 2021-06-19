 Ярмоленко: Неприємно, коли люди говорили, що я старий | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Ярмоленко: Неприємно, коли люди говорили, що я старий

Сьогодні 19:29 409 0
Андрій Ярмоленко прокоментував свою мотивацію на Євро-2020
Ярмоленко: Неприємно, коли люди говорили, що я старий
#Ярмоленко

Джерело - Трендец.

Вінгер Андрій Ярмоленко розповів про свою мотивацію перед участю на Євро-2020 в складі збірної України.

Про це розповів сам футболіст.

"Мені було десь неприємно, коли люди говорили, що я старий або ще щось. У клубі у мене важкий час - не граю, сиджу, дивлюся футбол на трибуні.

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Я цілеспрямовано готувався до ігор за національну збірну. Я розумів, що хочу довести всім і в першу чергу собі, що я можу грати. Хочу довести нашим уболівальникам, що деякі люди помиляються з приводу мене.

Звичайно, треба в усьому шукати мотивацію, і я вже говорив, що в свої 31 рік мотивований як ніколи. Ти розумієш, що не знаєш, скільки будеш грати на такому рівні, можливо, це останній Євро чи ні. Потрібно все сили віддати заради гарного результату ", - сказав Ярмоленко.

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