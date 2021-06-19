Угорщина - Франція: анонс і прогноз на матч у групі F чемпіонату Європи

Джерело - Чемпiон.

Чемпіонат Європи 2020, Група F 19 червня, 2021 Угорщина - Франція Пушкаш-Арена, Будапешт

У суботу 19 червня Будапешті на стадіоні Пушкаш-Арена відбудеться поєдинок 2-го туру групи F Чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Угорщини та Франції.

Угорщина

Збірна Угорщини в першому турі дала бій чинним чемпіонам Європи, але все одно зазнала поразки з розгромним рахунком. І без того примарні шанси на вихід в плей-оф ще трохи знизилися, головне в таких умовах - зберегти гідність в двох останніх турах, які обіцяють стати ще більш складними, ніж стартовий. Ну і якими б угорці не були бойовими, але у цьому матчі їм навряд чи щось світить.

Заявка команди

Воротарі: Адам Богдан (Ференцварош), Денеш Дібус (Ференцварош), Петер Гулачі (Лейпциг), Болаж Тот (Пушкаш-Академія).

Захисники: Бендегуз Болла (Фехервар), Ендре Ботко (Ференцварош), Оттіло Фіоло (Фехервар), Сільвестер Хандья (Фехервар), Акош Кечкеш (Лугано), Адам Лонг (Омонія), Герге Ловренчіч (Ференцварош), Віллі Орбан (Лейпциг), Чобо Шпондлер (Пушкаш-Академія), Оттіло Солоі (Фенербахче).

Півзахисники: Томаш Чері (Мезекевешд), Даніель Гоздог (Гонвед), Філіп Холендер (Партізан), Ласло Кляйнхайслер (Осіек), Адам Нодь (Брістоль Сіті), Лоік Него (Фехервар), Ондраш Шафер (ДАК-1904), Давід Шігер (Ференцварош), Домінік Собослаі (Лейпциг).

Нападники: Янош Хан (Пакш), Неманья Ніколіч (Фехервар), Роланд Шоллоі (Фрайбург), Соболч Шен (Далла), Адам Солоі (Майнц), Кевін Варга (Касімпаша), Роланд Варга (МТК).

Франція

Французи стартували з перемоги, у звичному прагматичному стилі зламавши опір грізної збірної Німеччини в Мюнхені. Як і належить, чинні чемпіони світу належати до числа головних претендентів на перемогу в континентальній першості. І в разі перемоги над головним аутсайдером групи зможуть, напевно, перестати хвилюватися щодо виходу в плей-оф.

Заявка команди

Воротарі: Юго Льоріс (Тоттенгем), Стів Манданда (Олімпік), Майк Меньян (Лілль).

Захисники: Люка Дінь (Евертон), Лео Дюбуа (Ліон), Лукас Ернандес (Баварія), Преснель Кімпембе (ПСЖ), Жюль Кунде (Севілья), Клеман Лангле (Барселона), Бенжамен Павар (Баварія), Рафаель Варан (Реал), Кюрт Зума (Челсі).

Півзахисники: Н'Голо Канте (Челсі), Тома Лемар (Атлетіко), Поль Погба (Манчестер Юнайтед), Адріен Рабьо (Ювентус), Мусса Сіссоко (Тоттенгем), Корентен Толіссо (Баварія).

Нападники: Віссам Бен-Йеддер (Монако), Карім Бензема (Реал), Кінгслі Коман (Баварія), Усман Дембеле (Барселона), Олівье Жіру (Челсі), Антуан Грізманн (Барселона), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Маркюс Тюрам (Боруссія Менхенгладбах).

Чемпіонати Європи

Угорщина зіграє у фінальній стадії Євро вдруге поспіль. Попередній чемпіонат Європи у Франції став для неї першим з 1972 року.

Найкращий результат на Євро: третє місце (1964)

Для французької збірної це десятий Євро в історії і восьмий поспіль. Востаннє фінальна стадія чемпіонату Європи відбулася без французів 1988 року.

Найкращий результат на Євро: чемпіон (1984, 2000)

Історія протистоянь

За всю історію команди зіграли між собою 22 рази, з яких у 12-ти тріумфували угорці і у 8-ми французи. Але варто зазначити, що востаннє команди зустрічалися далекого 2005-го у контрольному матчі, тоді перемогу святкувала команда Франції (2:1). А найрезультативніший матч в історії датований 1927-мим роком і в тому поєдинку Угорщина знищила своїх суперників 13:1.

Цифри та факти

• Угорщина і Франція не грали один з одним 16 років;

• Французи - чинні чемпіони світу;

• Статистика Угорщини в фінальних стадіях Євро: В2 Н2 П5;

• Угорці двічі доходили до фіналу чемпіонату світу (ЧС-1938, ЧС-1954)

• Дешам перемагав на чемпіонатах світу (1998) і Європи (2000) як футболіст і тепер може зробити це як тренер;

• Угорці двічі доходили до фіналу чемпіонату світу. На ЧС-1938 у Франції вони поступилися італійцям, а на ЧС-1954 Швейцарії програли ФРН.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають збірну Франції абсолютним фаворитом. Коефіцієнти на перемогу цієї команди складають - 1,32.

Поставити на перемогу збірної Угорщини, можна за - 11,5.

Прогноз Чемпіона

Перемога Франції 3:0