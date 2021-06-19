Євро-2020. Португалія - Німеччина 2:4. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, Група F 19 червня, 2021 Португалія - Німеччина 2:4 Арена Мюнхен, Мюнхен Головний арбітр - Ентоні Тейлор(Англія)

Матч завершено! Збірна НІмеччини впевнено переграє Португалію у другому турі Євро-2020.

90' Продовжують німці контролювати м'яч і доводить вже "бундестім" справу до перемоги.

90' Чотири хвилини додав арбітр до основного часу.

88' Остання заміна в Німеччини. Замість Сержа Гнабрі на поле вийшов Лерой Сане.

87' Даніло та Мюллер зіткнулися головами у центрі поля. Має хавбек збірної Португалії отримати допомогу медиків за межами поля.

85' Заміна в складі збірної Португалії. Замість Дієго Жоти на поле вийшов Андре Сілва.

83' Пробивав з-за меж штрафного майданчика Горецка, але трохи вище воріт полетів м'яч.

81' Контролює збірна Німеччини м'яч, але в атаку не поспішають йти підопічні Лева.

79' Швидко Моутіньо відпасував на Санчеша, який вирішив пробити з-за меж штрафного майданчика і влучив у стійку! Хороша можливість була у португальської збірної відіграти ще один гол.

78' Моутіньо пресингував Джана на лівому фланзі і вдалося португальському хавбеку заробити кутовий.

76' Гінтер грубо в підкаті зіграв проти Жоти. "Гірчичник" для захисника збірної Німеччини.

74' Рафа намагався прокинути м'яч повз Рюдігера і по флангу втікти, але випустив снаряд за межі поля.

72' Подвійна заміна в складі збірної Німеччини.Замість Гаверца та Гюндогана на поле вийшли Горецка та Зюле.

71' Продовжується наш поєдинок!

70' Ще одна перерва на водопій у нашому матчі.

69' Роналду прострілював у центр штрафного, але Рюдігер вибив м'яч в аут.

67' ГООООЛ! Збірна Португалії відіграє один гол! Моутінью виконав подачу з лівого флангу на правий край воротарського, звідти Роналду скинув у центр на Жоту, який без проблем забив у порожні ворота.

66' Гаверц сзаду в'їхав по ногах Роналду на фланзі, за що отримав жовту картку.

64' Ще одна заміна в португальській команді. Замість Фернандеша на поле вийшов Жоао Моутіньо.

62' Подвійна заміна в складі збірної Німеччини. Замість Гозенса та Хуммельса на поле вийшли Хальстенберг та Джан.

60' ГООООЛ! Німеччина громить Португалію! Кімміх з правого флангу виконував подачу на дальню стійку, де один Гозенс знаходився. Лівий латераль без проблем замкнув цю передачу головою!

59' Жота намагався накрутити Хуммельса у штрафному майданчику і впав після контакту з німцем, але свисток арбітра промовчав.

58' Заміна в складі збірної Португалії. Замість Вільяма Карвалью на поле вийшов Рафа Сілва.

56' По черзі контролюють команди м'яч, але поки атаки не завершуються акцентованими ударами.

54' Пробивав Кріштіану Роналду зі штрафного, але м'яч пішов вище воріт.

53' Кроос збив Жоту не далеко від штрафного майданчика збірної Німеччини. Небезпечний стандарт для португальців.

51' ГООООЛ! Збірна Німеччина подвоює перевагу! Знову Гозенс на фланзі втік і прострілив у центр штрафного майданчику, де Гаверц без проблем замкнув цю передачу.

48' Фернандеш виконував подачу в штрафний майданчик, але м'яч перелетів Жоту та пішов за межі поля.

47' Заміна відбулася в складі збірної Португалії. Замість Бернарду Сілви на поле вийшов Ренату Санчеш.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Збірна Німеччини мінімально переграє чинного чемпіона Європи!

45' Гнабрі втікав у контратаку. Накрутив Пепе і пробивав по воротах, але Патрісіу врятував свою команду.

45' Фернандеш з штрафного подавав, але Гаверц вибив м'яч подалі.

45' Три хвилини додав арбітр до першого тайму.

45' Розіграли португальці м'яч, але подача Сілви до удару не призвела.

44' Втікали у контратаку гравці збірної Португалії, Пепе прострілював у центр штрафного майданчика, але його пас заблокував Рюдігер. Кутовий для збірної Португалії.

42' Пішла подача з кутового, Рюдігер потилецею пробивав, але м'яч пішов повз ворота.

41' Гаверц вривався у штрафний майданчик і пробивав по воротах, але відразу два захисники збірної Португалії у підкаті постелилися і перевели м'яч на кутовий.

39' ГОООООЛ! Німеччина виходить вперед! Кімміх після швидкої атаки прострілював у центр, але м'яч до Гаверца не дійшов. Геррейро відправив м'яч у свої ворота!

37' Продовжують німмці контролювати м'яч, Португалія притискається до своїх воріт.

35' ГООООЛ! Збірна Німеччини зрівнює рахунок! Госенс відгукнувся на подачу з правого флангу і зробив простріл у центр, звідки ударом в дотик м'яч в сітку відправив Гаверц.

34' Гінтер намагався виконати подачу в штрафний майданчик, але його передача адресата не знайшла.

32' Медики на полі надають захиснику Манчестер Сіті допомогу.

31' Гнабрі та Діаш опинилися на газоні, але португалець першим на м'яч був, тому арбітр зафіксував фол в атаці.

30' Мюллер намагався виконати подачу у штрафний майданчик, але Гаверц не зміг обробити м'яч.

28' Геррейро подавав зі штрафного, Жоті вдалося головою пробити, але м'яч пішов вище воріт.

27' Продовжується наш поєдинок.

25' Невеличка перерва на водопій у нашому матчі.

24' Гінтер подавав у штрафний майданчик, але м'яч від Діаша пішов на кутовий.

22' Розіграли португальці кутовий, Герейро подавав на Діаша, але скидка у центр від захисника Ман Сіті виявилася невдалою.

21' Продовжують гравці збірної Німеччини контролювати м'яч, але поки оборонці збірної Португалії надійно грають.

19' Гавецр намагався зачепитися за м'яч у штрафному майданчику, але порушив правила у боротьбі з Діашем.

17' Гозенс пробивав з кута штрафного майданчика, але Патрісіу забрав м'яч у руки.

15' ГООООЛ! Збірна Португалії виходить вперед! Після кутового віткли у контратаку португальці. Бернардо Сілва виконав класне закидання на Жоту, який покотив на порожні ворота на Роналду. Кріштіану без проблем забив у порожні ворота!

14' Безнадійно поки виглядають португалці на фоні "бундестім", дуже потужно розпочали поєдинок німці. Активно пресингують підопічні Лева і швидко повертають собі м'яч.

12' Кроос класну розрізну передачу виконав на Гозенса, той повернув на Тоні, який пробивав у дотик, але влучив у захисника.

10' Гаверц класно пробивав з-за меж штрафного майданчика, Патрісіу парирував цей удар і завадив Гнабрі добити м'яч у ворота.

8' На Фернандеша пішло закидання, але арбітр зафіксував положення поза грою.

7' Гнабрі прорвався до штрафного майданчика і навішував на Гозенса, але Патрісіо забрав м'яч у руки.

5' Збірна Німеччини вийшла вперед, але Гнабрі, який брав активну участь в атаці забрався у офсайд.

4' Контролює м'яч збірна Німеччини, але поки без просування до штрафного майданчика.

3' Бернарду Сілва помилився із передачею назад на правому фланзі, але Пепе підстрахував і встиг вибити м'яч подалі.

2' Гаверц прострілював з правого флангу, але м'яч до Гнабрі не дійшов.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Німеччини!

Лунає гімн Португалії!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

Португалія зіграє з Німеччиною в рамках другого туру Євро-2020.

Матч відбудеться у суботу, 19 червня. Початок зустрічі о 19:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 18:45.