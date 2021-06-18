Капітан збірної Іспанії поборов коронавірус

Серхіо Бускетс поїде зі збірною Іспанії на матч проти Польщі

Капітан збірної Іспанії Серхіо Бускетс одужав від коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба федерації футболу Іспанії.

Бускетс був одним із двох представників збірної Іспанії, що отримали позитивний результат тесту на коронавірус. Гравця відправили на самоізоляцію після того, як стало відомо про його хворобу, у той час, як уся збірна Іспанії була змушена змінити формат підготовки до Євро-2020.

Іспанія могла замінити Бускетса на іншого гравця за 48 годин перед першим матчем на Євро-2020. Проте головний тренер іспанської збірної Луїс Енріке відмовився від цієї ідеї і залишив футболіста у складі.

Наразі футболіст вже приєднався до партнерів по команді.

Нагадаємо, гравці збірної Іспанії вакцинувалися від COVID-19.