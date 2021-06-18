 Швеція - Словаччина: Відомі стартові склади команд | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Швеція - Словаччина: Відомі стартові склади команд

Сьогодні 14:59 125 0
Матч розпочнеться о 16:00
Швеція - Словаччина: Відомі стартові склади команд
#Швеція, #Словаччина

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 червня, відбудеться матч другому туру групи Е чемпіонату Європи з футболу Швеція - Словаччина.

Матч розпочнеться о 16:00.

Стали відомі стартові склади команд:  

Швеція: Ольсен, Аугестінссон, Берг, Даніельсон, Екдаль, Ісак, Ларссон, Лінделоф, Лустіг, Ольссон, Форсберг

Запасні: Бенгтссон, Каюсте, Клаессон, Куайсон, Кулусевскі, Нордфельдт, Свенссон, Сема, Хеландер, Юнссон, Янссон

Актуально: Євро-2020. Швеція - Словаччина: онлайн-трансляція матчу в групі E. LIVE

Словаччина: Дубравка, Гамшик, Грошовскі, Губочан, Дуда, Косцелнік, Куцка, Мак, Пекарік, Шатка, Шкріняр

Запасні: Бенеш, Боженік, Вайсс, Вальєнт, Ганцко, Гараслін, Грегуш, Дюріш, Куцяк, Лоботка, Родак

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