В УЄФА прокоментували можливе перенесення фіналу Євро-2020 з Лондона

Вирішальний матч чемпіонату Європи має відбутися у Лондоні.

Про це повідомляє джерело в УЄФА.

"В УЄФА раді, що у матчах плей-оф Вемблі буде заповнюватися як мінімум на 50%. На цей час ми ведемо переговори із місцевою владою, щоб дозволити уболівальникам відвідувати матчі, перебуваючи у Великій Британії менше доби. При цьому їхні пересування були б обмежені.

Ми усвідомлюємо, під яким тиском опинився уряд, і сподіваємося, що нам вдасться знайти рішення, яке влаштує всіх. Завжди є план на випадок непередбачених обставин, але ми впевнені, що вирішальні матчі турніру пройдуть у Лондоні", - повідомляє джерело в УЄФА.