 Італія - Вельс: анонс і прогноз на матч у групі A чемпіонату Європи | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Італія - Вельс: анонс і прогноз на матч у групі A чемпіонату Європи

Сьогодні 00:24 105 0
Італія - Вельс: анонс і прогноз на матч у групі A чемпіонату Європи

Джерело - Чемпiон.

Чемпіонат Європи 2020, Група А
20 червня, 2021

 Італія - Вельс
Стадіо Олімпіко, Рим

Група A Група B Група C Група D Група E Група F

У неділю 20 червня у Римі на Стадіо Олімпіко відбудеться поєдинок 3-го туру групи А чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зустрінуться національні збірні Італії та Швейцарії.

Італія

Збірна Італії поки що купається в променях слави, а на Роберто Манчіні сиплеться конфетті з компліментів і усе абсолютно заслужено. Це стало можливим завдяки двом поспіль перемогам із загальним рахунком 6:0. Домашні стіни допомагають італійцям, але особливо варто відзначити і зрілий футбол з ухилом в атаку, що дозволяє закохувати в себе і нейтральних уболівальників. Італія показує, що готова боротися за континентальний трофей. До речі, переможець цієї групи виходить на другу команду у квартеті С, за яке будуть боротися Україна та Австрія.

Заявка команди

Воротарі: Джанлуїджі Доннарумма (Мілан), Алекс Мерет (Наполі), Сальваторе Сірігу (Торіно).

Захисники: Франческо Ачербі (Лаціо), Алессандро Бастоні (Інтер), Леонардо Бонуччі (Ювентус), Джорджіо К'єлліні (Ювентус), Джованні Ді Лоренцо (Наполі), Алессандро Флоренці (Парі Сен-Жермен), Джанлука Манчіні (Рома), Леонардо Спінаццола (Рома), Рафаел Толой (Аталанта), Емерсон (Челсі).

Півзахисники: Ніколо Барелла (Інтер), Брайан Крістанте (Рома), Мануель Локателли (Сассуоло), Лоренцо Пеллегріні (Рома),  Жоржиньйо (Челсі), Стефано Сенсі (Інтер), Марко Верратті (ПСЖ).

Нападники: Андреа Белотті (Торіно), Доменіко Берарді (Сассуоло), Федеріко Бернардескі (Ювентус), Федеріко К'єза (Ювентус), Чіро Іммобіле (Лаціо), Лоренцо Інсіньє (Наполі), Джакомо Распадорі (Сассуоло).

Вельс

Вельсу багато в чому пощастило, коли швейцарці, розтринькавши свої гольові нагоди, задовольнилися в матчі проти валлійців тільки нічийним результатом. У другому турі підопічні Роберта Пейджа добилися заслуженої перемоги, яка значно підвищила шанси Вельсу на місце в плей-оф.

Але будемо відвертими, Італія зараз показує просто фантастичний футбол, тому має статися щось надприродне, щоб Бейл і компанія відібрали залікові пункти у "скуадри адзурри". Єдиний факт, який може допомогти валлійцям, то це тільки те, що Італія уже гарантувала собі вихід в плей-оф і для першого місця в групі достатньо буде і нічиї.

Заявка команди

Воротарі: Вейн Геннессі (Кристал Пелас), Деніел Ворд (Лестер), Адам Девіс (Сток Сіті).

Захисники: Джеймс Лоуренс (Санкт-Паулі), Бен Девіс (Тоттенгем), Джо Родон (Тоттенгем), Кріс Мефем (Борнмут), Кріс Гантер (Чарльтон), Ріс Норрінгтон-Девіс (Шеффілд Юнайтед), Неко Вільямс (Ліверпуль), Коннор Робертс (Свонсі), Бен Кабанго (Свонсі).

Півзахисники: Джо Аллен (Сток Сіті), Ітан Ампаду (Челсі), Меттью Сміт (Манчестер Сіті), Джонатан Вільямс (Кардіфф Сіті), Аарон Ремзі (Ювентус), Джо Моррелл (Лутон Таун), Гаррі Вілсон (Ліверпуль), Девід Брукс (Борнмут), Ділан Девітт (Манчестер Юнайтед), Рубін Колвілл (Кардіфф Сіті), Джордж Томас (Квінз Парк Рейнджерс).

Форварди: Гарет Бейл (Реал), Кіффер Мур (Кардіфф Сіті), Деніел Джеймс (Манчестер Юнайтед), Тайлер Робертс (Лідс).

Чемпіонати Європи

Італія вийшла на Євро вдесяте і візьме участь у сьомому фінальному турнірі поспіль з моменту пропуску ЧЄ-1992 у Швеції. Лише двічі (1996, 2004) італійці не змогли вийти з групи. Італія виграла домашній ЧЄ-1968 а на Євро-2000 і Євро-2012 ставала другою.

Найкращий результат на Євро: чемпіон (1968)

Збірна Вельсу вдруге поспіль грає на чемпіонаті Європи. Вона дебютувала у фінальній стадії Євро-2016 і виграла групу, випередивши Англію, Словаччину та Росію. 

Найкращий результат на Євро: півфінал (2016)

Історія протистоянь

Це буде десятий матч Італії та Вельсу і перший з часів кваліфікації Євро-2004. На рахунку італійців 7 перемог, валлійці ж лише двічі тріумфували у цих протистояннях. Примітно, що не було зафіксовано жодного нічийного рахунку.

Цифри та факти

• Італійці гарантували собі вихід в плей-оф;

• Італія здобула десять "сухих" перемог поспіль;

• У фінальних стадіях великих турнірів суперники не зустрічалися;

• На останніх трьох Євро Італія доходила як мінімум до чвертьфіналу;

• В офіційних матчах перевага у Італії: п'ять перемог, одна поразка.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають збірну Італії фаворитом матчу. Коефіцієнти на перемогу цієї команди складають - 1,47. Натомість коефіцієнти букмекерів на перемогу Вельсу - 8,30.

Прогноз Чемпіона

Нічия 3:1

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