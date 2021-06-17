Маліновський: Засмутився через незабитий пенальті

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський шкодує про незабитий пенальті у ворота Північної Македонії в матчі другого туру Євро-2020.

Про це розповів сам футболіст.

"Ці три очки дуже важливі для нас. Ми добре грали у першому таймі, забили два м'ячі і повинні були забивати більше. У другому таймі пропустили після безглуздого пенальті, що додало суперникові впевненості.

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У другій половині гри ми повинні були точніше грати на останній третині поля, хоча після пропущеного м'яча ми продовжили грати компактно і добре оборонялися. Ми створювали моменти і в кінці здобули хорошу можливість зняти всі питання.

Я засмутився через незабитий пенальті. Під час гри потрібно зберігати концентрацію і робити те, що від тебе чекають на полі. Нічийний результат в цьому матчі сильно б нас засмутив", – відзначив Маліновський.