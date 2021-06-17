Визначився найкращий гравець матчу Україна - Північна Македонія

Джерело - Чемпіон.

В рамках другого ранку групового етапу Євро-2020 збірна України здобула перемогу над Північною Македонією з рахунком 2:1.

Про це повідомляє WhoScored.

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Найкращим гравцем української команди став голкіпер Георгія Бущан, який отримав оцінку 7,9.

Андрій Ярмоленко, який відзначився в цьому поєдинку голом і результативною передачею, отримав оцінку 7,8. Дії Романа Яремчука Олександра Зінченка і Руслана Маліновського портал оцінив в 7,3 бала.

Раніше, Шевченко оцінив перемогу над Північною Македонією.