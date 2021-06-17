Караваєв: Збірна України повністю контролювала гру

Захисник збірної України Олександр Караваєв оцінив перемогу над Північною Македонією(2:1) у матчі групового раунду Євро-2020.

Про це розповів сам футболіст в ефірі Футбол 1.

"Повністю контролювали гру, не дали нічого створити супернику. Створили багато моментів, могли ще забивати. Вийшли спокійнішими на другий тайм, а суперник почав більше ризикувати, десь упустили цей момент. Потрібно бути сконцентрованими до кінця матчу.

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Сильно довго це не награвали, але сказали, що я повинен бути в цій позиції, бігти. Але оскільки я раніше ще в Зорі грав на цій позиції при кутових, часто виходило так. Знаю, що робити в цій позиції. Головне - продовжити м'яч, а там вже хлопці будуть замикати. Так і вийшло. Потрібно прибирати ці моменти. Чи не маємо права помилятися на турнірі такого рівні. Суперники не будуть прощати такі помилки. Потрібно діяти спокійно і сконцентровано.

Момент з пенальті в наші ворота? Пандєв першим зіграв в м'яч, і я потрапив йому в ногу.

Дуже помітна була підтримка. Багато знайомих приїхали, друзів. Я знав, що буде така підтримка. На Австрію буде не менше людей. Така підтримка додає нам сил. Спасибі їм велике!

Розуміємо, що в таку погоду так далеко їхати - і все одно приїжджають за нас переживати, тому спасибі велике", - сказав Караваєв.