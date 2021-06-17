Денисов: 4 очка - гарантія виходу з групи

Директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов оцінив шанси збірної України на вихід з групи на Євро-2020.

Про це розповів сам телеведучий.

"Вчора, під час розмови з Шевченком, зовсім забувся Марлос. Оборону Північної Македонії, на відміну від Нідерландів, потрібно зламувати. Я не вірю в те, що ми зіграємо в три центральні захисники. Перед матчем питань більше ніж відповідей. Вихід з групи буде вважатися виконаною завданням. 4 очка - гарантія виходу", - сказав Денисов.