Федецький: Шевченко дасть Судакову час на Євро-2020

Півзахисник Шахтаря та збірної України Георгій Судаков матиме шанс, щоб проявити себе на чемпіонаті Європи.

Про це розповів ексзахисник національної команди Арте Федецький.

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"Чи є у Судакова шанс зіграти на Євро? Усі футболісти, які знаходяться в обоймі Шевченко, мають такі шанси. З тих матчів, що я бачив, Судаков - досить цікавий хлопець, він мені дуже сподобався своєю самовіддачею, працьовитістю і холоднокровністю. Все залежить від нього, він повинен бути готовий. Упевнений, що Шевченко дасть йому час на футбольному полі. Буде це хвилина, 10 або тайм - це вже задумка Андрія Миколайовича. За Судакова видно, що у нього характер відповідального хлопця, котрий не панікера, - сказав Федецький.