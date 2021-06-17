 Зубков, Попов та Безус не потрапили до заявки збірної України на матч з Північною Македонією | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Зубков, Попов та Безус не потрапили до заявки збірної України на матч з Північною Македонією

Сьогодні 10:23 600 0
Три гравці не потрапили до заявки
Зубков, Попов та Безус не потрапили до заявки збірної України на матч з Північною Македонією
#Україна, #Північна Македонія

Джерело - УАФ.

Стала відома заявка збірної України на матч проти Північної Македонії.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Заявка:

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1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Георгій Судаков, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 19. Артем Бєсєдін, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін, 24. Олександр Тимчик, 26. Артем Довбик.

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Із тих футболістів, які є в офіційній заявці збірної України на Євро-2020, до складу на гру з Північною Македонією не ввійшли Олександр Зубков, Денис Попов і Роман Безус.

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