Матч Данія - Бельгія призупинять на 10-ій хвилині

Це зроблять для того, щоб поаплодувати данському півзахиснику

Джерело - AP News.

Гравці збірної Бельгії планують перервати матч 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи з Данією на 10-й хвилині, щоб поаплодувати данському півзахиснику Крістіану Еріксену.

Про це заявив нападник національної збірної Бельгії Ромелу Лукаку

"Ми виб'ємо м'яч в аут, щоб призупинити гру, поаплодувати і віддати належне Еріксену (грає під номером 10), - заявив Лукаку.

12 червня в матчі Данія - Фінляндія (0:1) на 43-й хвилині зустрічі півзахисник данців Крістіан Еріксен втратив свідомість, у нього зупинилося серце. Зустріч перервали на півтори години, Еріксена вдалося врятувати завдяки негайній реакції медичного штабу збірної Данії.

Матч Данія - Бельгія відбудеться 17 червня на стадіоні Паркен у Копенгагені.