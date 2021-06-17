Матч Данія - Бельгія призупинять на 10-ій хвилині

Джерело - AP News.
Гравці збірної Бельгії планують перервати матч 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи з Данією на 10-й хвилині, щоб поаплодувати данському півзахиснику Крістіану Еріксену.
Про це заявив нападник національної збірної Бельгії Ромелу Лукаку
"Ми виб'ємо м'яч в аут, щоб призупинити гру, поаплодувати і віддати належне Еріксену (грає під номером 10), - заявив Лукаку.
12 червня в матчі Данія - Фінляндія (0:1) на 43-й хвилині зустрічі півзахисник данців Крістіан Еріксен втратив свідомість, у нього зупинилося серце. Зустріч перервали на півтори години, Еріксена вдалося врятувати завдяки негайній реакції медичного штабу збірної Данії.
Матч Данія - Бельгія відбудеться 17 червня на стадіоні Паркен у Копенгагені.