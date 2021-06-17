Миколенко: Не можу сказати, що це моя помилка

Гравці збірної України знають свої помилки, що були допущені у попередньому матчі з Нідерландами.

Про це заявив захисник Віталій Миколенко.

"У нас теорія була годину назад. Ми дивилися позитивні моменти. Далі ще дві гри, потрібно більше позитивних емоцій.

Помилки? Кожен гравець все знає, команда знає всі помилки. Кожен їх у себе в голові розібрав.