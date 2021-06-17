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Миколенко: Не можу сказати, що це моя помилка

Сьогодні 08:08 1008 0
Футболіст збірної України розповів про виступ на Євро-2020
Миколенко: Не можу сказати, що це моя помилка
#Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Гравці збірної України знають свої помилки, що були допущені у попередньому матчі з Нідерландами.

Про це заявив захисник Віталій Миколенко.

"У нас теорія була годину назад. Ми дивилися позитивні моменти. Далі ще дві гри, потрібно більше позитивних емоцій.

Помилки? Кожен гравець все знає, команда знає всі помилки. Кожен їх у себе в голові розібрав.

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Не можу сказати, що їх дуже багато було. Перша помилка, коли перший гол був. Друга помилка... Не можу сказати, що це моя помилка. Але так вийшло, що потім забили гол. Нічого страшного в цьому не бачу", - зазначив Миколенко.

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