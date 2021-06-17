Євро-2020. Україна - Північна Македонія 2:1. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, Група C 17 червня, 2021 Україна - Північна Македонія 2:1 Арена Націонале, Бухарест Головний арбітр - Фернандо Рапальїн

62' Рістовскі подавав з правого флангу, але Миколенко головою вибив м'яч подалі від наших воріт.

60' Пішла подача у штрафний майданчик, але м'яч так і не дійшов до Яремчука. Македонці відбилися.

59' Велковскі грубо зіграв проти Маліновського у центрі поля. Жовта картка для гравця збірної Північної Македонії.

57' Бущан потягнув цей удар, але Аліоскі був першим на добиванні.

55' Розіграли кутовий македонці, Трайковський пробивав з дальньої дистанції, Бущан потащив цей удар, але далі Караваєв порушив правила проти Пандєва! Пенальті у ворота збірної України!

54' З дальньої дистанції пробивав Елмас, але м'яч від Забарного пішов на кутовий.

52' Після подачі Маліновського м'яч відскочив до Зінченка, який знову навішував у штрафний майданчик. Забарний пробивав по воротах, але снаряд прилетів у руки воротарю.

51' Маліновський вирішив по воротах пробити, але Дімітрієвські перевів м'яч на кутовий.

50' Шапаренко проривався до воріт суперника, але його грубо збили на фланзі, штрафний на користь збірної України.

48' Небезпечний момент біля воріт збірної України. Адемі прорвався до штрафного майданчика і небезпечно пробивав у ближній кут, але Бущан у класному стрибку перевів м'яч на кутовий.

47' Подвійна заміна в складі збірної Північної Македонії. Замість Ніколова та Спіровського на поле вийшли Чурлінов та Трайковський.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Збірна України упевнено переграє Північну Македонію!

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

44' Контролює м'яч збірна України. Не поспішають вже підопічні Шевченка йти в атаку.

42' Шапаренко втікав на ворота суперника у контратаку, де намагався заробити пенальті. Але арбітр все бачив і нагородив півзахисника Динамо жовтою карткою.

40' Зінченко класно відібрав м'яч біля штрафного майданчика суперника, відпасував на Караваєва, який пробивав по воротах. М'яч рикошетом від захисника полетів у руки воротарю.

39' Збірна Македонії забила гол, Пандєв відірвався від Забарного і перекинув Бущана, але арбітр зафіксував офсайд.

37' Контролює м'яч збірна України, поступово просуваючись вперед.

35' Арбітр зробив невелику паузу, щоб перевірити момент на предмет офсайду, проте передачу від Ярмоленка була філігранною! 2:0!

34' ГОООООЛ! Збірна України подвоює перевагу! Ярмоленко видав класну передачу на Яремчука, який втік від захисника поклав м'яч у ближній кут воріт!

33' Ярмоленко повернувся на поле! Все добре з капітаном нашої команди!

31' Ярмоленку на ногу наступили у центрі поля. Автор голу тепер отримує допомогу від медиків за межами поля.

29' ГООООООЛ! Збірна України виходить вперед! Пішла подача з кутового, Караваєв продовжив на дальню стійку де один опинився Андрій Ярмоленко, який без проблем замкнув м'яч і пробив повз голкіпера. Другий гол Ярмоленка на Євро-2020!

28' Маліновський виконав класну передачу на Ярмоленка, але Дімітрієвскі переграв капітана збірної України. Кутовий на користь нашої команди.

27' Шапаренко виконував діагональну передачу на Караваєва, але Олександр не встиг до м'яча. Аут на користь північної Македонії.

25' Зінченко намагався виконати закидання на Ярмоленка, але трохи засильною вийшла ця передача і м'яч пішов за межі поля.

23' Ярмоленко увійшов у штрафний майданчик і пробивав по воротах, але в останній момент Велковскі зачепив м'яч і голкіпер кулаками відвів загрозу від своїх воріт.

22' Пандєв намагався корпусом прикрити м'яч у центрі поля, але його руками повалив Матвієнко. Штрафний для збірної Північної Македонії.

21' Ярмоленко класно прострілював на Яремчука, той відпасував на Караваєва, який продовжив атаку пасом в центр, але засильною вийшла ця передача і Маліновський не зміг обробити м'яч.

19' Миколенко прорвався у штрафний майданчик, але у боротьбі з Ніколовим не зміг нормально виконати простріл, м'яч вийшов за межі поля.

18' Контролюють зараз команди по черзі м'яч, але до удару жодна команда довести атаку не може.

16' Ніколов прострілював з правого флангу, Елмас пробивав по воротах, але влучив у сітку воріт із зовнішньої сторони.

15' Барді пробивав з-за меж штрафного майданчика, але цей удар на себе прийняв Матвієнко.

13' Зінченко намагався виконати простріл на Яремчука, але спочатку його заблокував захисник, а потім арбітр зафіксував офсайд.

11' Яремчук втікав у контратаку класну, намагався видати передачу в центр, але захисник у підкаті заблокував цей пас.

9' Пішла подача з кутового, але Ярмоленко у боротьбі не зміг нанести акцентований удар.

8' Маліновський тепер наносив удар з дальньої дистанції, але Дімітрєвскі у класному стрибку перевів м'яч на кутовий.

7' Ярмоленко по воротах пробивав з-за меж штрафного майданчика, але захисник у підкаті перевів м'яч на кутовий.

6' Контролює м'яч збірна України, але поки не вдається обороні редути збірної Північної Македонії пройти.

4' Маліновський виконував подачу на Яремчука, Дімітревскі вийшов з воріт і в стрибку вибив м'яч подалі. Караваєв з льоту пробивав, але м'яч пішов вище воріт.

3' Елмас втікав на ворота збірної України після закидання з центру поля, але Бущан вчасно вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

2' Матвієнко у центрі поля збив Пандєва, штрафний для Північної Македонії.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн України!

Лунає гімн Північної Македонії!

Команди виходять на поле!

Варто зазначити, що на матчі Україна - Північна Македонія відбудеться історична подія.

Раніше збірна України обрала форму на матч проти Північної Македонії.

Уболівальники збірної України готові до матчу.

Визначилися стартові склади команд.

Збірна України зіграє з Північною Македонією у другому турі Євро-2020.

Матч відбудеться у четвер, 17 червня. Початок зустрічі о 16:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 15:45.