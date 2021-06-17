Джерело - Чемпіон.

11 червня стартує чемпіонат Європи з футболу - Євро-2020. 24 найкращі команди Європи визначать тріумфатора турніру. Поєдинку групи B, до якої потрапили Данія, Бельгія, Росія та Фінляндія, відбудуться в Копенгагені та Санкт-Петербурзі.

Група B

12 червня

19:00. Данія - Фінляндія 0:1 [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

22:00. Бельгія - Росія 3:0 [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

16 червня

16:00. Фінляндія - Росія 0:1 [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

17 червня

19:00. Данія - Бельгія 1:2 [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

21 червня

22:00. Росія - Данія _:_ [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

22:00. Фінляндія - Бельгія _:_ [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

До 1/8 фіналу автоматично виходять команди, які посіли два перших місця в групах і 4 найкращі команди, які фінішують у квартетах третіми. Переможець групи В у 1/8 фіналу зіграє проти команди, яка посяде третє місце в групах D,E чи F. Друге місце у квартеті В виходить на другу команду з групи А. Ймовірне третє місце в цій групі потрапить в 1/8 фіналу на переможців групи E або F.