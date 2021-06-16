Кін: Погба в збірній Франції і Погба в МЮ - різні футболісти

Легенда Манчестер Юнайтед Рой Кін оцінив виступи Поля Погба в збірній Франції і в складі "червоних дияволів":

Про це розповів сам футболіст.

"Немає сумнівів у тому, що Погба - це талановитий хлопець. Я все ще хочу від нього більшого, а особливо - в матчах за Манчестер Юнайтед.

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Можливо, в збірній його оточують більш якісні гравці і більш комфортна атмосфера. Я думаю, що в МЮ він не бере на себе відповідальність, тому що її занадто багато. Можливо, поруч з Погба в клубі не так багато гравців, які можуть розділити цю відповідальність з ним.

Я знаю, що в збірної Франції він ділить відповідальність з оточуючими його гравцями. Може, в стані "червоних дияволів" йому трохи самотньо, і тому він відчуває більш сильний тиск.

Очевидно, що існує різниця між тим Погба, що ми бачимо в збірній Франції, і тим, що грає за Манчестер Юнайтед", - відзначив Кін.