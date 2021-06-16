Джерело - Чемпіон.

11 червня розпочнеться чемпіонат Європи з футболу - Євро-2020. 24 найкращі команди, які поділені на 6 груп, європейського континенту визначать найсильнішого. Фінал відбудеться 11 липня в Лондоні на Вемблі.

Суперниками збірної України в квартеті C є команди Нідерландів, Північної Македонії і Австрії. Ігри в нашій групі прийматимуть Амстердам і Бухарест.

Груп C

13 червня

22:00. Нідерланди - УКРАЇНА 3:2

[Анонс. Матч-центр. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Огляд. Звіт]

------------------------------------------

19:00. Австрія - Північна Македонія 3:1

[Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

------------------------------------------

17 червня

16:00. УКРАЇНА - Північна Македонія _:_

[Анонс. Матч-центр. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

-------------------------------------------

22:00. Нідерланди - Австрія _:_

[Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

--------------------------------------------

21 червня

19:00. УКРАЇНА - Австрія _:_

[Анонс. Матч-центр. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

--------------------------------------------

19:00. Північна Македонія - Нідерланди _:_

[Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

--------------------------------------------

До 1/8 фіналу автоматично виходять команди, які посіли два перших місця в групах і 4 найкращі команди, які фінішують у квартетах третіми. Переможець групи C у 1/8 фіналу на стадіоні Ференца Пушкаша (Будапешт) зіграє проти команди, яка посяде третє місце в групі D, E або F. Друге місце в квартеті С виходить на переможця групи A. Гру заплановано на 26 червня, на Вемблі (Лондон). Ймовірне третє місце в нашій групі потрапить в 1/8 фіналу на переможця групи F. Матч відбудеться 28 червня на Національному стадіоні (Бухарест).