Джерело - Чемпіон.
11 червня стартує чемпіонат Європи з футболу, у якому візьмут участь 24 найкращі збірні Старого світу. Команди розподілені на 6 груп. Матчі відбудуться в 11 європейських містах.
У квартет А потрапили збірні: Італії, Швейцарії, Туреччини та Вельсу.Команди зіграють в Баку та Римі.
|Група B
|Група C
|Група D
|Група E
|Група F
Група A
11 червня
22:00. Туреччина - Італія 0:3
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12 червня
16:00. Вельс - Швейцарія 1:1
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16 червня
19:00. Туреччина - Вельс _:_
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22:00. Італія - Швейцарія _:_
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20 червня
19:00. Італія - Вельс _:_
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19:00. Швейцарія - Туреччина _:_
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Склади команд Групи A
До 1/8 фіналу автоматично виходять команди, які посіли два перших місця в групах і 4 найкращі команди, які фінішують у квартетах третіми. Переможець групи А у 1/8 фіналу у Лондоні зіграє проти команди, яка посяде друге місце в групі С. Друге місце в квартеті А виходить на другу команду з групи В. Ймовірне третє місце в цій групі потрапить в 1/8 фіналу на переможців групи В, E або F.