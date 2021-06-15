Дешам: Матч з Німеччиною - це грандіозна подія

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам назвав матч Євро-2020 проти Німеччини грандіозною подією

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Відмовлятися від статусу фаворитів, який ми ділимо з кількома іншими збірними, я не збираюся. Але він нічого не гарантує. Для когось ми вже виграли, ще навіть не вийшовши на поле. А це далеко не так.

Актуально: Франція - Німеччина: анонс і прогноз на матч у групі F чемпіонату Європи

Для старту на турнірі зустріч з Німеччиною - грандіозний матч. Це грандіозна подія як для нас, так і для німців, оскільки обидві наші команди входять в число провідних в Європі. Наша мета полягає в тому, щоб грати ефективно в обох штрафних майданчиках, оскільки саме там буде вирішуватися доля зустрічі", - розповів Дешам.