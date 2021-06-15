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Зубков пройде медогляд перед матчем з Північною Македонією

Сьогодні 16:44 440 0
Гравець пройде медогляд
Зубков пройде медогляд перед матчем з Північною Македонією
#Зубков, #Євро-2020

Джерело - sport.ua.

24-річний вінгер збірної України Олександр Зубков, вірогідно, зможе зіграти в матчі другого туру групової стадії Євро-2020 проти Північної Македонії.

Про це розповів журналіст Дмитро Шпірко.

"З того, що мені відомо, говорити про якусь серйозну травму, мабуть, рано. Говорити і констатувати, що Зубков прийме або не зможе взяти участі в матчі з Північною Македонією, знову ж таки, за тією інформацією, яку я маю, знову ж завчасно.

Сьогодні черговий етап медогляду Зубкова і, ймовірно, вже за результатами цього дослідження і буде прийматися рішення, чи зможе він зіграти з Північною Македонією. Буде відкрите тренування, там точно побачимо, чи працює Зубков в загальній групі, чи присутній він взагалі на тренуванні", — розповів Шпірко.

Зубков отримав травму на початку зустрічі проти команди Нідерландів (2:3) і був замінений на 13-й хвилині на Марлоса.

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