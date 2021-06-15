 Вацко: Збірна Нідерландів возила Україну | Євро-2020 | Champion.com.ua
Іспанія не змогла перемогти Швецію, футбольна Європа в захваті від матчу Нідерланди - України та інші новини
Сьогодні 08:00 1234
Вацко: Збірна Нідерландів возила Україну
Сьогодні 14:54 1310 3
Уткін: Ярмоленко взяв гру на себе. А що робив Дзюба?
Сьогодні 13:25 929
Ярмоленко: Була купа сварок із Суркісами, але зараз я їм дуже вдячний
Сьогодні 12:56 876
Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 12:08 655
Рівно два роки тому збірна України стала чемпіоном світу
Сьогодні 11:57 2722 1
Євро-2020. Збірна України - Збірна Північної Македонії: матч-центр
Сьогодні 11:21 2478
Селюк: Я ще до Євро казав, що у збірної України шансів вийти з групи більше, ніж у Росії
Сьогодні 11:09 443
Євро-2020. Шведський автобус вистояв під натиском збірної Іспанії
Сьогодні 11:00 384
Євро-2020. Франція - Німеччина: онлайн-трансляція
Сьогодні 08:52 2385
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Євро-2020. Еріксен вперше звернувся до уболівальників після зупинки серця в матчі з Фінляндією
Євро-2020. Еріксен вперше звернувся до уболівальників після зупинки серця в матчі з Фінляндією Стас Лысак
Сьогодні 11:19 378
Фото українських уболівальників в Амстердамі не залишить буйдужим нікого
Фото українських уболівальників в Амстердамі не залишить буйдужим нікого Андрій Твердохліб
Вчора 20:15 2047 2
Підсумки гри Нідерланди - Україна: травма Зубкова стала ключовою
Підсумки гри Нідерланди - Україна: травма Зубкова стала ключовою Андрій Твердохліб
Вчора 19:06 1571
Відео дня. Нападник збірної Чехії забив фантастичний гол із центра поля
Відео дня. Нападник збірної Чехії забив фантастичний гол із центра поля Андрій Твердохліб
Вчора 17:24 3801
Збірна України сильніша за Росію: реакція журналістів на матч Нідерланди - Україна
Збірна України сильніша за Росію: реакція журналістів на матч Нідерланди - Україна Стас Лысак
Вчора 16:30 1325
Путін - х*йло: українські вболівальники навчили нідерландських співати славнозвісного хіта
Путін - х*йло: українські вболівальники навчили нідерландських співати славнозвісного хіта Андрій Твердохліб
Вчора 14:30 3607
Хороший матч при поганій грі: аналіз збірної України. ТаТоТаке
Хороший матч при поганій грі: аналіз збірної України. ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 14:18 395
Найкращий матч на Євро-2020: реакція зарубіжних уболівальників на поразку збірної України
Найкращий матч на Євро-2020: реакція зарубіжних уболівальників на поразку збірної України Стас Лысак
Вчора 10:00 8264
Збірна Нідерландів знову вийшла вперед - українці пропустили третій гол
Збірна Нідерландів знову вийшла вперед - українці пропустили третій гол Віктор Слюсаренко
13.06.2021 23:44 724
Яремчук зрівняв рахунок після суперпередачі Маліновського - 2:2
Яремчук зрівняв рахунок після суперпередачі Маліновського - 2:2 Віктор Слюсаренко
13.06.2021 23:39 1520
Прямі трансляції
Навколо спорту

Вацко: Збірна Нідерландів возила Україну

Сьогодні 14:54 1310 3
Журналіст поділився думкою про поразку збірної України
Вацко: Збірна Нідерландів возила Україну
#Вацко, #Україна

Джерело - ТК Футбол.

У матчі з Нідерландами (2:3) на Євро-2020 для збірної України одне очко було великим бонусом.

Про це заявив відомий український ведучий Віктор Вацко.

"З чого все взяли, що ми повинні обігравати збірну Нідерландів, на яких підставах ми сильніші за Вейналдума, де Йонга, де Лігта, де Врая, Депая?

У цій грі дуже важливо було зіграти правильно на оборону, витримати компактність, а не провалитися під тиском переміщення, під рухом м'яча. Мені сподобалося, що ми почали досить сміливо, ми не забували про атаку, і за рахунку 0:2 ми забили два м'ячі.

Давайте чесно, після 0:2, ми сильно вірили, що ми хоча б один заб'ємо? Те, під який каток ми потрапили, те, як нас возили - і ніхто не вірив, ось чесно, ніхто не вірив. Але ми відігралися, але потім пропустили, не через нещасний випадок, а через високий клас футболістів збірної Нідерландів. Це був матч, в якому для нас одне очко було великим бонусом. Забарний - молода маленька машинка", зазначив Вацко.

Раніше, Франков назвав винних у поразці від Нідерландів.

Коментарі ()