У матчі з Нідерландами (2:3) на Євро-2020 для збірної України одне очко було великим бонусом.

Про це заявив відомий український ведучий Віктор Вацко.

"З чого все взяли, що ми повинні обігравати збірну Нідерландів, на яких підставах ми сильніші за Вейналдума, де Йонга, де Лігта, де Врая, Депая?

У цій грі дуже важливо було зіграти правильно на оборону, витримати компактність, а не провалитися під тиском переміщення, під рухом м'яча. Мені сподобалося, що ми почали досить сміливо, ми не забували про атаку, і за рахунку 0:2 ми забили два м'ячі.

Давайте чесно, після 0:2, ми сильно вірили, що ми хоча б один заб'ємо? Те, під який каток ми потрапили, те, як нас возили - і ніхто не вірив, ось чесно, ніхто не вірив. Але ми відігралися, але потім пропустили, не через нещасний випадок, а через високий клас футболістів збірної Нідерландів. Це був матч, в якому для нас одне очко було великим бонусом. Забарний - молода маленька машинка", зазначив Вацко.