 Голкіпер Манчестер Юнайтед залишив розташування збірної Англії | Євро-2020 | Champion.com.ua
Іспанія не змогла перемогти Швецію, футбольна Європа в захваті від матчу Нідерланди - України та інші новини
Сьогодні 08:00 1234
Вацко: Збірна Нідерландів возила Україну
Сьогодні 14:54 1309 3
Уткін: Ярмоленко взяв гру на себе. А що робив Дзюба?
Сьогодні 13:25 929
Ярмоленко: Була купа сварок із Суркісами, але зараз я їм дуже вдячний
Сьогодні 12:56 876
Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 12:08 655
Рівно два роки тому збірна України стала чемпіоном світу
Сьогодні 11:57 2722 1
Євро-2020. Збірна України - Збірна Північної Македонії: матч-центр
Сьогодні 11:21 2478
Селюк: Я ще до Євро казав, що у збірної України шансів вийти з групи більше, ніж у Росії
Сьогодні 11:09 443
Євро-2020. Шведський автобус вистояв під натиском збірної Іспанії
Сьогодні 11:00 384
Євро-2020. Франція - Німеччина: онлайн-трансляція
Сьогодні 08:52 2385
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Євро-2020. Еріксен вперше звернувся до уболівальників після зупинки серця в матчі з Фінляндією
Євро-2020. Еріксен вперше звернувся до уболівальників після зупинки серця в матчі з Фінляндією Стас Лысак
Сьогодні 11:19 378
Фото українських уболівальників в Амстердамі не залишить буйдужим нікого
Фото українських уболівальників в Амстердамі не залишить буйдужим нікого Андрій Твердохліб
Вчора 20:15 2047 2
Підсумки гри Нідерланди - Україна: травма Зубкова стала ключовою
Підсумки гри Нідерланди - Україна: травма Зубкова стала ключовою Андрій Твердохліб
Вчора 19:06 1571
Відео дня. Нападник збірної Чехії забив фантастичний гол із центра поля
Відео дня. Нападник збірної Чехії забив фантастичний гол із центра поля Андрій Твердохліб
Вчора 17:24 3801
Збірна України сильніша за Росію: реакція журналістів на матч Нідерланди - Україна
Збірна України сильніша за Росію: реакція журналістів на матч Нідерланди - Україна Стас Лысак
Вчора 16:30 1325
Путін - х*йло: українські вболівальники навчили нідерландських співати славнозвісного хіта
Путін - х*йло: українські вболівальники навчили нідерландських співати славнозвісного хіта Андрій Твердохліб
Вчора 14:30 3607
Хороший матч при поганій грі: аналіз збірної України. ТаТоТаке
Хороший матч при поганій грі: аналіз збірної України. ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 14:18 395
Найкращий матч на Євро-2020: реакція зарубіжних уболівальників на поразку збірної України
Найкращий матч на Євро-2020: реакція зарубіжних уболівальників на поразку збірної України Стас Лысак
Вчора 10:00 8264
Збірна Нідерландів знову вийшла вперед - українці пропустили третій гол
Збірна Нідерландів знову вийшла вперед - українці пропустили третій гол Віктор Слюсаренко
13.06.2021 23:44 724
Яремчук зрівняв рахунок після суперпередачі Маліновського - 2:2
Яремчук зрівняв рахунок після суперпередачі Маліновського - 2:2 Віктор Слюсаренко
13.06.2021 23:39 1520
Прямі трансляції
Навколо спорту

Голкіпер Манчестер Юнайтед залишив розташування збірної Англії

Сьогодні 15:55 526 0
Гравця замінить воротар Шеффілда
Голкіпер Манчестер Юнайтед залишив розташування збірної Англії
#МЮ, #Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

У заявці національної збірної Англії на чемпіонаті Європи була оформлена заміна.

Про це повідомляє England Football.

Воротар Манчестер Юнайтед Дін Гендерсон травмував стегно, він уже покинув табір трьох левів. Дін повернеться в клуб та розпочне реабілітацію, готуючись до сезону-2021/22.

Повідомляється, що замість нього Саутгейт запросив голкіпера Шеффілд Юнайтед Аарона Рамсдейла. Він уже був у розширеній заявці англійців, проте не потрапив до остаточного складу головної команди країни на ЄВРО.

Правила УЄФА дозволяють наставникам робити заміни воротарів у заявці на будь-якій стадії чемпіонату Європи. 

Нагадаємо, збірна Англії у важкому матчі перемогла Хорватію.

Коментарі ()