Голкіпер Манчестер Юнайтед залишив розташування збірної Англії

Гравця замінить воротар Шеффілда

Джерело - Чемпіон.

У заявці національної збірної Англії на чемпіонаті Європи була оформлена заміна.

Про це повідомляє England Football.

Воротар Манчестер Юнайтед Дін Гендерсон травмував стегно, він уже покинув табір трьох левів. Дін повернеться в клуб та розпочне реабілітацію, готуючись до сезону-2021/22.

Повідомляється, що замість нього Саутгейт запросив голкіпера Шеффілд Юнайтед Аарона Рамсдейла. Він уже був у розширеній заявці англійців, проте не потрапив до остаточного складу головної команди країни на ЄВРО.

Правила УЄФА дозволяють наставникам робити заміни воротарів у заявці на будь-якій стадії чемпіонату Європи.

Нагадаємо, збірна Англії у важкому матчі перемогла Хорватію.