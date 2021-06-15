Іспанія знищувала Швецію, але не змогла виграти: рекорди та факти

Поєдинок завершився з рахунком 0:0

Джерело - Чемпіон.

Збірна Іспанії та національна команда Швеції розписали нульову нічию в рамках першого туру групового етапу Євро-2020.

Найцікавіші факти та цифри матчу Іспанія - Швеція

Іспанія виграла 1 з 6 останніх стартових матчів на великих турнірах.

Швеція стала першою командою, яка не дозволила Іспанії забити в дебютному матчі чемпіонату Європи, з тих пір як Норвегія зробила це на Євро-2000.

Іспанія не використала 4 гольових моменти в матчі проти збірної Швеції - найбільше серед усіх команд на Євро наразі.

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Іспанія виконала 419 передач в першому таймі проти Швеції, що є найвищим показником за перші 45 хвилин гри чемпіонату Європи з моменту реєстрації даних (1980 рік).

Збірна Іспанії виконала 830 передач за матч, що є найбільшим показником на Євро-2020 наразі.

Іспанія завдала 17 ударів по воротах у грі проти шведів, що є найвищим показником у матчі великого турніру (Чемпіонат Європи та чемпіонат світу) без забитих м'ячів з тих пір, як в матчі групового етапу Чемпіонату світу 2010 року проти Швейцарії було нанесено 25 ударів.

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Педрі виконав таку ж кількість передач, як і уся збірна Швеції - 89.

Альваро Мората завдав три удари по воротах Швеції, проте жодного разу не влучив у площину.