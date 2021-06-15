Уткін: Збірна України більше сподобалася, ніж Росії

Збірні Росії та України покажуть дуже близькі підсумкові результати на чемпіонаті Європи.

Про це заявив сам журналіст.

"Руслан Маліновський не зіграв досить яскраво у матчі з Нідерландами? Це правильно. Але, коли випала нагода, Маліновський виконав ідеальну подачу прямо в центр на Яремчука і той зрівняв рахунок. Ось так проявляють себе лідери, навіть в матчах, коли гра у них не складається. Ви бачили щось подібне в грі збірної Росії? Ні.

У цій ситуації мені здається кумедним те, що дуже ймовірно, що збірні Росії та України покажуть дуже близькі підсумкові результати на чемпіонаті Європи. Я думаю, що обидві команди вийдуть з групи і програють в 1/8. Я буду дуже радий, якщо мій прогноз виявиться не цілком точним. Але, що поробиш. А в перших іграх Україна, звичайно-ж, сподобалася більше. Що-уж там говорити, якщо навіть старий Д'Артаньян, він же Михайло Боярський, це визнав", - зазначив Уткін.