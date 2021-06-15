Російському коментатору Василю Уткіну сподобалася гра Андрія Ярмоленка у матчі з Нідерландами (2:3).

Про це заявив сам журналіст.

"Збірна України не здалася ідеальною командою і матч з Нідерландами показав межу її можливостей. Україна - це команда, яка намагається знайти свій стиль, вона намагається грати від себе, від свого розуміння футболу. Україна показала, що здатна протистояти Нідерландам.

Хтось скаже, що Україна, відігравшись, забила без моментів. І ви будете праві! Але Україна забила перший гол, тому що її лідер і капітан Андрій Ярмоленко вирішив взяти гру на себе. І ідеального удару завдав, перебуваючи в дуже неочевидній для атаки воріт ситуації. Ось те, що повинен робити лідер.

Що робить лідер збірної Росії Дзюба? Він каже: у нас не виходить доставляти м'яч, попереду тільки ми з Головіним, не виходить те, не виходить се. Тобто завуальовано дорікає в недопрацюванні своїх партнерів. А лідер бере і робить. Дзюба так і не завдав жодного удару в матчі з Бельгією. Як до цього ставитися? Ну явно не так, як до того, що зробив Ярмоленко, в потрібний момент взявши відповідальність на себе і повернувши збірну України в гру", - зазначив Уткін.