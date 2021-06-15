 Нідерланди - Австрія: анонс і прогноз на матч у групі С чемпіонату Європи | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Нідерланди - Австрія: анонс і прогноз на матч у групі С чемпіонату Європи

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Нідерланди - Австрія: анонс і прогноз на матч у групі С чемпіонату Європи

Джерело - Чемпiон.

Чемпіонат Європи 2020, Група С
17 червня, 2021

Нідерланди - Австрія
Стадіон: Йоган Кройф Арена, Амстердам

Група A Група B Група C Група D Група E Група F

У четвер, 17 червня, в Амстердамі на Йоган Кройф Арена відбудеться поєдинок 2-го туру групи С чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Нідерландів та Австрії.

Нідерланди

Нідерланди виграли дебютний матч на Євро в України. Поєдинок для підопічних Франка Де Бура виявився не зовсім простим, особливо коли команда Андрія Шевченка зрівняла рахунок у кінцівці зустрічі. Однак "помаранчеві" все ж дотиснули "жовто-синіх" і вирвали перемогу (3:2). Нідерланди були значно сильнішими за українців: вони тримали добре м'яч, постійно розгортали позиційні атаки і чимало пробивали. Ця зустріч показала, хто головний фаворит групи. 

Історично збірна Нідерландів набагато сильніша австрійців. На боці "помаранчевих" ще й фактор домашнього поля, про який теж не варто забувати.

Заявка команди

Воротарі: Марко Бізот (Алкмаар), Тім Крул (Норвіч), Маартен Стекеленбург (Аякс).

Захисники: Патрік ван Аанхолт (Крістал Пелес), Натан Аке (Манчестер Сіті), Дейлі Блінд (Аякс), Дензел Думфріс (ПСВ), Маттейс де Лігт (Ювентус), Юррьен Тімбер (Аякс), Йоел Велтман (Брайтон), Стефан де Врей (Інтер), Овен Вейндал (Алкмаар).

Півзахисники: Донні ван де Беек (Манчестер Юнайтед), Раян Гравенберх (Аякс), Френки де Йонг (Барселона), Даві Классен (Аякс), Теун Коопмейнерс (Алкмаар), Мартен де Роон (Аталанта), Тонні Джорджиніо Вейналдум (Ліверпуль).

Нападники: Стевен Бергхейс (Фейєноорд), Коді Гакпо (ПСВ), Люк де Йонг (Севілья), Доніелл Мален (ПСВ), Мемфіс Депай (Ліон), Квінсі Промес (Спартак Москва), Ваут Вегхорст (Вольфсбург).

Австрія

Стартова гра на Євро для австрійців склалася так само непросто, але теж переможно. До перерви була рівна гра, але в останні 30 хвилин колектив Фоди практично нічого не дозволяв македонцям створити попереду. 

Зрозуміло, що "господарі" зіграють першим номером, як і проти України, та будуть регулярно штурмувати ворота супротивника. Австрія - "міцний горішок", але чи буде їх голкіпер здійснювати такі сейви, як Георгій Бущан. Та як вибудує свої оборонні редути Австрія буде цікаво подивитися, адже це наш суперник у третьому ранді групового етапу.

Заявка команди

Воротарі: Даніель Бахманн (Вотфорд), Павао Перван (Вольфсбург), Александер Шлагер (ЛАСК).

Захисники: Девід Алаба (Баварія), Александар Драгович (Байер), Марко Фрідль (Вердер), Мартін Хінтереггер (Айнтрахт), Штефан Лайнер (Боруссія Менхенгладбах), Філіпп Лінхарт (Фрайбург), Штефан Пош (Гоффенгайм), Крістофер Тріммель (Уніон), Андреас Ульмер (Зальцбург).

Півзахисники: Юліан Баумгартлінгер (Байер), Крістоф Баумгартнер (Гоффенгайм), Флоріан Грілліч (Гоффенгайм), Штефан Ільсанкер (Айнтрахт), Конрад Лаймер (Лейпциг), Валентіно Лазаро (Інтер), Марсель Забітцер (Лейпциг), Луіс Шауб (Люцерн), Ксавер Шлагер (Вольфсбург), Алессандро Шопф (Шальке).

Нападники: Марко Арнаутович (Шанхай Порт), Міхаель Грегорич (Аугсбург), Саша Калайджич (Штутгарт), Карім Онісіво (Майнц).

Чемпіонати Європи

Нідерланди зіграли у фінальних стадіях дев'яти чемпіонатів Європи. Вони пропустили Євро-2016, коли вперше з Євро-1984 не пройшли кваліфікацію.

Найкращий результат на Євро: чемпіони (1988)

Для австрійців це третя фінальна стадія Євро.

Найкращий результат на Євро: груповий етап (2008, 2016)

Історія протистоянь

Команди між собою зіграли 18 матчів у яких Нідерланди виграли 8 поєдинків при 6-ти вікторіях Австрії та 4-х нічиїх. Останній матч між командами відбувся 4 червня 2016 року і мав товариський характер. Помаранчеві перемогли з рахунком 2:0.

Цифри та факти

• Нідерланди - чемпіони Європи 1988 року. Це їх єдиний великий міжнародний трофей;

• Найкращий результат збірної Австрії на міжнародній арені - третє місце на чемпіонаті світу 1954 року у Швейцарії;

• У відбірковому турнірі Євро-2016 нідерландці залишилися в групі четвертими позаду Чехії, Ісландії і Туреччини;

• На Євро-2016 збірна Австрії фінішувала останніми в групі F;

• 2019-го Нідерланди дійшли до фіналу першого розіграшу Ліги націй;

• Статистика збірної Австрії в фінальних стадіях ЄВРО: В1 Н2 П4.

Прогноз букмекерів

Збірна Нідерландів є беззаперечним фаворитом матчу. На перемогу господарів стадіону можна поставити з коефіцієнтом 1,57. А от тріумф Австрії оцінюють у 6,40. нічия - 4,30

Прогноз Чемпіона

Перемога Нідерландів 2:0

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