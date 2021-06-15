Франков: За збірну Росії було соромно, так бездарно злити бельгійцям

Головному редактору журналу Футбол Артему Франкову не сподобалася гра збірної Росії проти Бельгії в рамках Євро-2020 (0:3).

Про це заявив сам журналіст.

"Гра збірної України - такий контраст зі збірною Росії! Чесно кажучи, за вашу команду було соромно... Так бездарно злити матч з бельгійцями! Ви ж розумієте, програвати можна по-різному. Ні, я не хочу вас повчати. Але у мене тоді виникло неприємне відчуття. Я абсолютно спокійно дивлюся матчі Росії, у мене в цей момент немає якихось політичних емоцій. Я оцінюю суто футбол. І доводиться визнати: команда Черчесова виглядала безвольно.

Ось тоді у мене виникло відчуття, що Росія ще заздалегідь програла бельгійцям. Просто вийшли відбути номер на полі, пропустили три м'ячі, а далі, мовляв, ми вже зберемося. Секундочку: а чи вийде тепер зібратися?", - сказав Франков.