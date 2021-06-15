Енріке: Я повинен визнати, що Швеція могла виграти

Фахівець прокоментував нічию з шведами

Джерело - УЄФА.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке не задоволений нічиєю з національною командою Швеції (0:0) в матчі групового раунду Євро-2020.

Про це заявив сам фахівець

"Зустрічалися з командою, яка вирішила відсиджуватися в обороні, роблячи ставку виключно на далекі закидання м'яча. Разом з тим, я повинен визнати, що Швеція могла і виграти. Нічия залишила гіркі почуття, і я прошу вибачення у футболістів і уболівальників. У цей вечір ми повинні були перемагати. Ми намагаємося створювати моменти для взяття воріт, сьогодні їх було достатньо, але реалізація була не на висоті", - сказав Енріке.

Нагадаємо, збірна України у драматичному матчі поступилася Нідерландам на Євро-2020.