 Чемпіонат Європи. Група F. Календар, результати, турнірна таблиця | Євро-2020 | Champion.com.ua
Євро-2020. Франція - Німеччина 1:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 23:00 4104
Угорщина - Португалія 0:3. Огляд матчу
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Чемпіонат Європи. Група F. Календар, результати, турнірна таблиця

Сьогодні 21:12 1974 0
Чемпіонат Європи. Група F. Календар, результати, турнірна таблиця

Джерело - Чемпіон.

З 11 червня по 11 липня в 11 європейських містах відбудеться чемпіонат Європи. У групі F зіграють збірні Франції, Німеччини, Угорщини та Португалії. Матчі квартету F прийматимуть Будапешт і Мюнхен.

Група A Група B Група C Група D Група E

Група F

14 червня

19:00 Угорщина - Португалія 0:3  [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

22:00 Франція - Німеччина  _:_  [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

19 червня

16:00 Угорщина - Франція  _:_  [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

19:00 Португалія - Німеччина  _:_  [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

23 червня

22:00 Німеччина - Угорщина  _:_  [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

22:00 Португалія - Франція  _:_  [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

Склади команд у групі F

До 1/8 фіналу автоматично виходять команди, які посіли два перших місця в групах і 4 найкращі команди, які фінішують у квартетах третіми. Переможець групи F у 1/8 фіналу зіграє проти команди, яка посяде третє місце в групі A, B чи C. Друге місце в квартеті F виходить на першу команду з групи D. Ймовірне третє місце в цій групі потрапить в 1/8 фіналу на переможців групи В або С.

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