Шмейхель: УЄФА запропонувала Данії три варіанти догравання матчу з Фінляндією

Колишній воротар збірної Данії Петер Шмейхель пояснив ситуацію з догравання матчу Данія - Фінляндія (0:1) у першому турі групового етапу Євро-2020 після серцевого нападу у півзахисника Крістіана Еріксена.

Про це розповів сам футболіст.

"Я бачив заяву УЄФА, яке відзначило, що вони прийняли таке рішення за порадою футболістів, нібито гравці наполягли на тому, щоб дограти. Але це не правда.

Ну, або як можна побачити правду. Гравцям запропонували три варіанти. Перший - дограти решту 50 хвилин відразу. Другий варіант - дограти 50 хвилин на наступний день опівдні. Третій - технічну поразку 0:3.

Так що вирішуйте самі. Чи справді дограти відразу було бажанням гравців? Чи був у них вибір? Я не думаю. Як ви могли почути на вчорашній пресконференції, тренер серйозно засмучений, що дозволив гравцям повернутися ", - сказав Шмейхель.