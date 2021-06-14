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Ковальов: Найкращими були Ярмоленко та Яремчук

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Сергій Ковальов прокоментував гру Нідерланди - Україна на Євро-2020
Ковальов: Найкращими були Ярмоленко та Яремчук
#Ярмоленко, #Яремчук, #Україна

Джерело - zbirna.com.

Колишній футболіст збірної України Сергій Ковальов назвав найкращих футболістів збірної України у поєдинку Євро-2020 проти Нідерландів.

Про це розповів сам футболіст.

"Ярмоленко і Яремчук, і не тому, що вони стали авторами забитих м'ячів. Андрій був одним з тих гравців, хто намагався брати ініціативу на себе, шляхом індивідуальних дій він загострював ситуацію біля воріт нідерландців, а його гол став окрасою не тільки цього матчу, а й поки всього турніру.

Роман намагався чіплятися за кожен м'яч, нав'язував захисникам боротьбу, добре відкривався. Зрозуміло, що він залежний від гравців півзахисту, але все, щоб було в його силах, Яремчук виконував, і, що важливо для нападника, вразив ціль", — вважає Ковальов.

Нагадаємо, збірна України у драматичному матчі поступилася Нідерландам на Євро-2020.

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